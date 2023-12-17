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Nothing Phone (2a) Sızıntıları Devam Ediyor

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Rekabetin üst düzey olduğu akıllı telefon dünyasında ışıklı bir arka tasarıma sahip telefonlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Nothing, uygun fiyatlı bir modelle sahne almak istiyor. Beklenen cihaza ait sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor.

Rekabetin üst düzey olduğu akıllı telefon dünyasında ışıklı bir arka tasarıma sahip telefonlarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Nothing, uygun fiyatlı bir modelle sahne almak istiyor. Beklenen cihaza ait sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor.

Nothing Phone (2a) ile arka tasarımı değişiyor

Son dönemde uygun fiyatlı Nothing modeli hakkında sızıntı bilgiler artmaya başladı. Dün modelin işlemcisi belli olmuştu. Bugün isabetli sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar, cihazın görüntülerini ve temel özelliklerini paylaştı.

Kaynakların Nothing Phone (2a) olarak adlandırdığı model MediaTek'in Dimensity 7200 işlemcisi ile sahne alacak. 4nm üretimden geçen işlemci 2,8 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A715'e ve 2.0 GHz hızında çalışan 6 adet Cortex-A510'a yer veren 7200 Ultra, grafik kanadında Mali-G610 GPU'yu kullanıyor.

Android 14'lü Nothing OS 2.5'in çıkış tarihi belli oldu!

Arka tarafta 50 Megapiksellik çift kamera kurulumu yer alacak. 8 GB RAM ve 128GB depolama alanı sunacak olan Nothing modeli, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 ile kutudan çıkacak. Kaynağa göre cihazın fiyatı ise yaklaşık 400 dolar olacak.

İşte tüm bilinenler;

Ekran: 120Hz OLED panel

İşlemci: Dimensity 7200

RAM ve depolama: 8/128GB

Ana kamera: 50MP dual camera setup

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5

Yenilikler: Yeni arka tasarım, Yeniden Tasarlanan Glif

Fiyat: 400 dolar

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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