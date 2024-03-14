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Nothing Phone (2a) Güncellemesi Yayınlandı

Güncelleme:

Nothing Phone (2a), Nothing OS 2.5.3 güncellemesi ile birlikte onlarca hata düzeltmesini, geliştirmeleri ve daha fazlasını kullanıcılara sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde global olarak tanıtılmış ve piyasaya sürülmüş olan Nothing'in en son telefonu Nothing Phone (2a) güncellemeleri almaya ve daha da stabil hale gelmeye başladı. Nothing tarafından yayınlanmış olan güncellemeye göre Phone (2a), Nothing OS 2.5.3 güncellemesi ile birlikte onlarca hata düzeltmesini, geliştirmeleri, ve dahasını kullanıcılara sunuyor. İşte Nothing Phone (2a) güncelleme detayları…

Nothing Phone (2a) güncellemesi telefonu daha kullanışlı hale getiriyor

Nothing'in çıkardığı yeni telefon kutudan Android 14 versiyonlu Nothing OS 2.5 işletim sistemi ile çıkıyor. Ayrıca şirket, üç büyük Android sistem güncellemesi ve dört yıl boyunca aylık güvenlik güncellemelerini cihaza yayınlayacağını duyurdu. Diğer telefonları Phone (1) ve Phone (2) gibi Phone (2a) da bu güncellemelerle daha kararlı hale gelecek.

Telefon üreticisi tarafından yayınlanan son güncelleme Nothing OS 2.5.3, Phone (2a) için 535 megabayt dosya boyutunda geliyor. Güncelleme notlarına göre, Nothing Phone güncelleme yeni Glyph özelliği, gelişmiş arama ve bağlantı kalitesi, ve hata düzeltmeleri ile geliyor.

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İşte Nothing Phone (2a) güncelleme notları:

Genel iyileştirmeler

Yeni zil sesleri

Yeni bir Kaydedici widget'ı

Sürekli ekran görüntüsü alırken, önceki ekran görüntüsünün önizlemesi artık otomatik olarak kayboluyor.

Dokunma geri bildirimi için üç düzey dokunsallık eklendi.

Ana ekrandan Her Zaman Açık Ekran'a geçiş sırasındaki animasyon iyileştirildi.

Duvar kağıtlarının kullanıcı deneyimi optimize edildi.

Uygulama başlatma animasyonları daha da akıcı hale getirildi.

Belirli kullanıcı arayüzü sorunları optimize edildi.

Genel dokunmatik ekran deneyimi iyileştirildi.

Bellek stratejisini optimize ederek arka planda çalışan uygulamaların deneyimi iyileştirildi.

Belirli şarj adaptörleriyle uyumluluk geliştirildi.

Kamera

Kamera uygulaması için kısayol widget'ı eklendi.

Fotoğraflar için XDR görüntüleme efektini destekleyen, Kamera'da Ultra HDR özelliği desteği sunuldu.

Kamera filigranı artık odak uzaklığının gösterilmesini destekliyor.

Ham HDR fotoğrafçılığın etkisi iyileştirildi.

Geliştirilmiş renk doygunluğu.

Ön kamera fotoğraflarının netliği iyileştirildi.

Kamera OIS/EIS efektleri optimize edildi.

Geliştirilmiş kamera uygulaması yükleme hızı ve genel performans.

Hata düzeltmeleri

Saat dilimleri değiştirildikten sonra Adımsayar widget'ının sıfırlanması sorunu düzeltildi.

Belirli senaryolarda kilidi açmak için yukarı kaydırdıktan sonra uygulama simgelerinin ana ekranda görüntülenmemesi sorunu çözüldü.

Ekran kapalıyken parmak iziyle kilit açma işleminin yanıt vermemesiyle ilgili ara sıra ortaya çıkan sorun çözüldü.

Kilit ekranı arayüzünde ara sıra ortaya çıkan siyah ekran sorunu çözüldü.

Sistemin genel kararlılığı optimize edildi.

Peki ya siz Nothing Phone (2a) güncelleme aldınız mı? Phone (2a) hakkında yorumlarınız nelerdir? Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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