Nothing Phone (2a) Fotoğrafı Sızdırıldı
Amiral gemisi piyasasında kısa sürede popüler olan Nothing, yeni modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Şirketin uygun fiyatlı modelde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 serisi işlemciye yer vereceği iddia ediliyor. Nothing Phone (2a) modeli, benzer tasarımla piyasaya sürülecek ve AMOLED panel ile donatılacak. Cihazın ekran boyutu ise 6.7 inç olacak. Ayrıca, arka kapağında yer alan LED aydınlatma özelliklerinin azaltılacağı belirtiliyor.
Amiral gemisi piyasasında kısa sürede popüler olmayı başaran Nothing, yeni modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda bazı teknik özellikleri ortaya çıkan Nothing Phone (2a) fotoğrafı sızdırıldı. İşte detaylar…
Nothing Phone (2a) fotoğrafı ortaya çıktı
Şirketin uygun fiyatlı modelde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 serisi işlemciye yer vereceği iddia ediliyor. Orta-üst segment cihazlarda kullanılan Snapdragon 7 Gen 1 işlemcide 1 adet 2.4GHz ARM Cortex-A710, 3 adet 2.36GHz ARM Cortex-A710 CPU ve 4 adet 1.8GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. İşlemcide grafik arabirimi olarak Qualcomm Adreno 662 mevcut. Qualcomm, 4nm teknolojisiyle ürettiği yeni işlemcisinde oyun performansına odaklandıklarını açıkladı.
Nothing Phone (2) modeline benzer tasarımla piyasaya sürüleceği belirtilen cihaz, uygun fiyatlı olmasına rağmen AMOLED panel ile karşımıza çıkacak. Sızdırılan bilgilere göre şirket, yeni modelinde 6.7 inç ekran boyutuna yer verecek.
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Cihazın uygun fiyatlı olması nedeniyle arka kapağında yer alan LED aydınlatma özelliklerinin azaltılacağı belirtiliyor. AIN142 model numarasıyla listelenen model, Nothing Phone (3) ile birlikte duyurulacak.
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