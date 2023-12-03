Haberler ›› Teknoloji ›› Nothing Phone (2a) Fotoğrafı Sızdırıldı

Nothing Phone (2a) Fotoğrafı Sızdırıldı

3 Aralık 2023 15:08 Son Güncelleme: 15:10 Abone Ol

Amiral gemisi piyasasında kısa sürede popüler olan Nothing, yeni modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Şirketin uygun fiyatlı modelde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 serisi işlemciye yer vereceği iddia ediliyor. Nothing Phone (2a) modeli, benzer tasarımla piyasaya sürülecek ve AMOLED panel ile donatılacak. Cihazın ekran boyutu ise 6.7 inç olacak. Ayrıca, arka kapağında yer alan LED aydınlatma özelliklerinin azaltılacağı belirtiliyor.