Nothing Phone (2a) Fiyatı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Ülkemizde sıkı bir takipçi kitlesine sahip olan Nothing, uygun fiyat etiketli ilk modeli için artık son hazırlıklarını tamamlıyor. Dönem dönem sızıntı bilgilerini sunduğumuz model hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Nothing Phone (2a) 440 dolar başlangıç fiyatıyla satılacak

Sızıntı bilgiler ışığında Nothing'in yeni modelinin özellikleri şekillendi diyebiliriz. 2024'ün ilk aylarında sahne alacak modele ilişkin son bilgiler fiyatlarını gösteriyor. Buna göre Nothing Phone (2a), 440 dolar ve 550 dolarlık fiyatlarla satışa çıkacak.

Nothing Phone (1)'e Android 14 sürprizi!

Ek olarak sızdırılan bilgilere göre Nothing, yeni modelinde MediaTek'in Dimensity 7200 işlemcisine yer verecek. Kutudan Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 ile çıkacak modelin ön panelinde 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekran yer alıyor. Bununla birlikte, ikili kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen cihazda 50 Megapiksel ana kamera yer alacak.

Nothing Phone (2a) fiyatları;

8 GB RAM ve 128 GB depolama = 440 dolar

12 GB RAM ve 256 GB depolama = 550 dolar

Nothing Phone (2a) beklenen özellikleri;

Ekran: 120Hz yenileme hızına sahip OLED panel

İşlemci: Dimensity 7200

RAM ve depolama: 8 GB RAM ve 128 GB depolama; 12 GB RAM ve 256 GB depolama

Ana kamera: 50 Megapiksel dual camera setup

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5

Yenilikler: Yeni arka tasarım, Yeniden Tasarlanan Glif

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