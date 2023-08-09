Nothing Phone (2) Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Nothing Phone (2) geçtiğimiz ay yapılan lansman kapsamında tanıtıldı ve çeşitli ülkelerde siparişe açıldı. Son olarak Nothing Phone (2) Türkiye fiyatı ortaya çıktı. 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip versiyonun ülkemizde 36 bin 999 TL'den sunulacağı ifade edildi. Phone (2), 6,7 inç 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip. Dış tasarımda büyük bir değişiklik bulunmuyor, ancak arka tarafındaki ışıklandırma sayısı arttı. Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alıyor. 4nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3x 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 GPU'ya ev sahipliği yapıyor. Phone (2) satışa 8/12 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçenekleriyle sunuluyor. Ancak Türkiye'de sadece 12GB+512GB versiyonun satılacağı ifade edildi. Fiyatlandırma ise 36 bin 999 TL olarak belirlendi.

Nothing Phone (2) geçtiğimiz ay yapılan lansman kapsamında tanıtıldı ve çeşitli ülkelerde siparişe açıldı. Son olarak Nothing Phone (2) Türkiye fiyatı ortaya çıktı. 12GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip versiyonun ülkemizde 36 bin 999 TL'den sunulacağı ifade edildi.

Nothing Phone (2) 36 bin 999 TL'den sunulacak

11 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte görücüye çıkan Phone (2), 6,7 inç 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip. Dış tasarımda büyük bir değişiklik bulunmuyor, ancak arka tarafındaki ışıklandırma sayısı arttı. Bu, Phone 2'nin ayrı ayrı kontrol edilebilen 33 LED parçasına sahip olduğu anlamına geliyor.

Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alıyor. 4nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3x 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 GPU'ya ev sahipliği yapıyor.

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Phone (2) satışa 8/12 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçenekleriyle sunuluyor. Ancak Türkiye'de sadece 12GB+512GB versiyonun satılacağı ifade edildi. Fiyatlandırma ise 36 bin 999 TL olarak belirlendi. Global pazarda 599 dolar olarak sunulduğunu belirtelim.

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) + Adreno 730

Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2400 çözünürlük, AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı

Arka Kameralar:

Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.9,

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel

Ön Kamera: 32 Megapiksel

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı Nothing OS 2.0

Batarya: 4.700 mAh

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

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