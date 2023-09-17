Nothing Phone 2 Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyat

Nothing şeffaf tasarımlı yeni telefonu Phone 2'yi tanıttı. Phone 2, 6,7 inçlik AMOLED ekran, 33 LED ışıklandırma ve Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci gibi özelliklere sahip. Ayrıca, 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri ve 256 GB veya 512 GB dahili depolama sunuyor. Fiyatı ise 599 dolar olarak belirlendi.

Nothing, şeffaf tasarımlı ilk telefonuyla teknoloji dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı ve sonunda Phone (2) modelini tanıttı. Arka plandaki LED ışıklandırmayı daha da geliştiren şirket, akıllı telefonunu üst seviye pazarına yönelik olarak sunuyor. Nothing Phone 2 inceleme!

Nothing Phone 2 inceleme!

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11 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte tanıtılan Phone (2), 6,7 inçlik bir AMOLED ekran sunarak 120 Hz yenileme hızıyla geliyor. Dış tasarımında büyük bir değişiklik olmasa da, arka taraftaki LED ışıklandırma sayısı 33'e çıkarıldı. Bu, Phone 2'nin ayrı ayrı kontrol edilebilen 33 LED parçasına sahip olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca, arka taraftaki LED ışıklandırmanın yetenekleri genişletildi. En büyük LED'in ses seviyesi göstergesi olarak, bildirim ışıklandırması ve şarj sırasında kullanılabileceği belirtildi.

Phone (2), gücünü Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alacak. Bu 4 nm mimariye sahip yonga seti, 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3x 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 GPU'yu barındırıyor.

Yeni model, güçlü işlemciye ek olarak 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri ve 256 GB veya 512 GB dahili depolama sunacak. Android 13 tabanlı Nothing OS 2.0 işletim sistemi üzerinde çalışacak olan bu akıllı telefon, 4.700 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

Cihazın kamera tarafında da bazı önemli iyileştirmeler yapıldı. Arka tarafta çift kamera kurulumu bulunan Phone 2, OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX890 ana kamera sensörüne sahip. Ön tarafta ise ekrana gömülü 32 Megapiksel bir kamera bulunuyor.

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) + Adreno 730

Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2400 çözünürlük, AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı

Arka Kameralar: Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.9 Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel

Ön Kamera: 32 Megapiksel

İşletim Sistemi : Android 13 tabanlı Nothing OS 2.0

Batarya: 4.700 mAh RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB

Nothing Phone (2) fiyatı güncellenmiş olarak geliyor. Ön sipariş fiyatı 599 dolar olarak belirlenen bu cihaz, ABD ve Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.