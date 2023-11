Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Nothing Phone (2) modeli için güncelleme çalışmaları son hız devam ediyor. Nothing OS 2.0.4 güncellemesi hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri getiriyor. Ayrıca uygulama çekmecesine uygulama gizleme seçeneği eklenmiş durumda.

Nothing Phone (2) için yeni güncelleme yayınlandı

Geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen Nothing Phone (2) modeli için güncelleme çalışmaları son hız devam ediyor. Kısa bir süre önce Nothing OS 2.0.3 sürümünü alan akıllı telefon için şimdi de Nothing OS 2.0.4 yayınlandı. Peki yeni yapı neleri beraberinde getiriyor?

Nothing OS 2.0.4 yayınlandı: Peki neler sunuyor?

Nothing OS 2.0.4 güncellemesinin ana odak noktası hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri diyebiliriz. Burada en dikkat çeken detay ise hoparlörde yaşanan can sıkan bir hatanın ele alınması oldu.

Yeni yapıyla gelen bir diğer değişiklik ise uygulama çekmecesine uygulama gizleme seçeneği eklenmesi oldu. Bu sayede kullanıcılar gizlemiş oldukları uygulamalara uygulama çekmecesini sağa kaydırarak erişebilecekler.

Yenilikler:

Yeni Fotoğraflar widget'ı, en sevdiğiniz fotoğrafları ana ekranınızda veya kilidinizi açtığınızda göstermenizi sağlar.

Widget kütüphane arayüzünü güncelledik, şimdi "Nothing" widget'larını kategorilere ayırdık.

Uygulama çekmecesinde uygulamaları gizleme seçeneği ekledik. Uygulama çekmecesinde sağa kaydırarak gizlenmiş uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

İyileştirmeler ve Hata Düzeltmeleri:

Parlak arka aydınlatması olan sahneler için işleme iyileştirmeleri yapıldı.

Önizlenen görüntü ve yakalanan görüntü arasındaki yakınlaştırma tutarlılığı artırıldı.

Belirli senaryolarda hoparlör ses seviyesi iyileştirildi.

Bluetooth üzerinden akıllı saat ve kulaklıklara aynı anda bağlandığında yaşanan ses sorunları iyileştirildi ve optimize edildi.

Google Ekim güvenlik yaması

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!