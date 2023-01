Nothing Phone (2) için ilk bilgiler geldi!

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei tarafından 2020 yılında kurulan Nothing, geçen sene Nothing Phone (1) ile akıllı telefon pazarına resmen giriş yaptı. Kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başaran ve önemli satış rakamlarına imza atan cihazın devam modeli için çalışmalar da başladı. Son olarak yaklaşan Nothing Phone (2) ile ilgili ilk bilgiler geldi. Peki model kullanıcılara neler sunacak?

Nothing Phone (2) kullanıcılara neler sunacak?

Nothing Ceo'su Carl Pei, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Nothing Phone (2) modelinin yakın zamanda çıkmayacağını söyledi. Bu noktada her yıl düzinelerce ürün piyasaya süren diğer akıllı telefon üreticileri gibi olmayacaklarını dile getiren Pei, bir süre daha Nothing Phone (1) cihazına odaklanacaklarını söyledi.

Ancak bu açıklamanın ardından Nothing cephesinde işler değişmiş gibi görünüyor. Zira CEO Carl Pei, geçtiğimiz günlerde Inverse ile yaptığı röportajda Nothing Phone (2) modelinin 2023'te piyasaya sürüleceğini söyledi. Henüz net bir tarih belli olmasa da bu yılın sonlarına doğru çıkış yapacağı söyleniyor.

Nothing Phone (2) ile ilgili henüz teknik bir detay paylaşılmadı. Ancak Pei'ye göre cihaz, selefinden daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak. Kısacası kendi tabiriyle her anlamda daha kaliteli bir model olacak.

Nothing, alt markasını kuruyor! Yeni TWS kulaklıklar yolda!

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Nothing Phone (1) modelinin teknik özellikleri şöyle;

Nothing Phone (1) teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 778G+

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel

Batarya: 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Kamera: 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88 / 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2

İşletim sistemi: Android 12 / Nothing OS 1.0.2

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşıladı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!