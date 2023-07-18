Nothing Phone (2) için güncelleme yayınlandı

Akıllı telefon pazarının yeni oyuncusu Nothing, Nothing Phone (2) için güncelleme çalışmalarına başladı. Nothing OS 2.0.1 ile birlikte birçok yenilik sunuluyor.

Akıllı telefon pazarının çiçeği burnunda oyuncularından Nothing, geçtiğimiz hafta tanıttığı Nothing Phone (2) için güncelleme çalışmalarına başladı. Model için kısa süre önce Nothing OS 2.0.1 yayınlandı ve yeni sürüm birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Nothing OS 2.0.1 kullanıma sunuldu: Peki neler sunuyor?

Nothing OS 2.0.1 105 MB boyutunda ve T2.0-230709-2003 yapı numarasıyla geliyor. Güncelleme; 2x Zoom portre desteği, optimize edilmiş HDR ve azaltılmış deklanşör gecikmesi gibi birçok kamera iyileştirmesinin yanı sıra parmak izi okuyucu, yüz tanıma özelliği ve şarj performansını yükseltiyor. Öte yandan kullanım deneyimini düşüren birçok sorun da ortadan kaldırılıyor.

Yeni Özellikler:

Glyph Composer: Glyph Zil Sesleri oluşturma ve kaydetme uygulaması.

Kilit Ekranı / Her zaman açık ekranına Widget ekleme.

Hızlı Ayarlar Widget'ları: En çok kullanılan Hızlı Ayarlar öğelerini ana ekran veya kilit ekranına ekleyebilme.

Yeniden Tasarlanmış Nothing Machine zil sesleri ve bildirim sesleri.

4 yeni duvar kağıdı.

Tek Elle Kullanım Modu.

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Kamera:

Portre Modu için 2x yakınlaştırma desteği.

50MP modunda hareket yakalama özelliği.

Yeni bir Nothing tarzı fotoğraf filigranı.

HDR etkinliğinin genel olarak iyileştirilmesi.

4x ile 10x yakınlaştırma arasında çekim yaparken fotoğraf netliğinin iyileştirilmesi.

Üçüncü taraf uygulamalarda kullanıldığında kamera kalitesinin artırılması.

Video çekiminde gecikmenin azaltılması ve stabilizasyon algoritmasının optimize edilmesi.

İyileştirmeler:

Ekstrem koşullarda pil ve şarj performansının iyileştirilmesi.

Kablosuz şarjın ve Pil Paylaşımı'nın tutarlılığının artırılması.

Yüz Tanıma ve parmak izi sensörü performansının iyileştirilmesi.

Sistem seslerinin düzgünlüğünün sağlanması.

Hata Düzeltmeleri:

Hızlı Ayarlar genişletme sorununun çözülmesi.

Ağ kararlılığının iyileştirilmesi.

NFC ile ilgili sorunun giderilmesi.

Diğer genel hata düzeltmeleri.

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