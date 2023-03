Nothing Phone (2) için geri sayım: Kritik eşiği aştı!

Nothing Phone (2), AIN065 model numarasıyla BIS veri tabanında ortaya çıktı. Peki model kullanıcılara neler sunacak?

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei tarafından 2020 yılında kurulan Nothing, geçen sene Nothing Phone (1) ile akıllı telefon pazarına resmen giriş yaptı. Kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başaran ve önemli satış rakamlarına imza atan cihazın devam modeli için çalışmalar da başladı. Son olarak yaklaşan Nothing Phone (2) ile ilgili yeni bilgiler geldi. Peki model kullanıcılara neler sunacak?

Nothing Phone (2) BIS veri tabanında

Nothing Phone (2), AIN065 model numarasıyla BIS veri tabanında ortaya çıktı. Bu da akıllı telefonun tanıtım yolunda önemli bir eşiği aştığı ve önümüzdeki haftalarda tanıtılacağı anlamına geliyor.

Akıllı telefonda 120 Hz FHD+ çözünürlüklü AMOLED bir panel yer alacak. Aynı zamanda güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yer alıyor 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo), 3x 2.5 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 730 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla satışa çıkması beklenen cihazda 5.000 mAh'lik bir pil kullanılacak. Henüz net bir tarih belli olmasa da 2023'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılması söz konusu.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Nothing Phone (1) modelinin teknik özellikleri şöyle;

Nothing Phone (1) teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 778G+

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel

Batarya: 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Kamera: 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88 / 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2

İşletim sistemi: Android 12 / Nothing OS 1.0.2

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılar mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!