Nothing, beta programlarının bir sonraki aşamasını bir topluluk gönderisi aracılığıyla duyurdu. Duyuru, Nothing Phone 2 için Nothing OS 2.5 sürümünün ilk açık betasının piyasaya sürülmesini içeriyor. Güncelleme, bir dizi yeni özellik ve iyileştirmenin yanı sıra Android 14'ün özel bir önizlemesini de içeriyor.

Nothing Phone 2 için Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 Beta sürümü yayınlandı

Nothing, beta programlarının bir sonraki aşamasını bir topluluk gönderisi aracılığıyla duyurdu. Duyuru, Nothing Phone 2 için Nothing OS 2.5 sürümünün ilk açık betasının piyasaya sürülmesini içeriyor. Bildiğimiz üzere bu güncelleme Android 14 tabanlı olacak. Güncelleme, bir dizi yeni özellik ve iyileştirmenin yanı sıra Android 14'ün özel bir önizlemesini de içeriyor.

Nothing OS 2.5 Android 14 ile resmen geliyor

Şirketin Android 13'te yaptığı gibi ve bu yılın başlarında Google'ın Android 14 Beta Programına başlamasıyla söz verdiği gibi, Nothing OS 2.5 Beta sürümünün halkın testine hazır olduğunu resmi olarak duyurdu. Bu duyuru, Mayıs ayında Nothing Phone 1 için kullanıma sunulan Geliştirici Önizlemesi'nin ardından geldi.

Nothing OS 2.5 Open Beta 1 ?? Android 14 Phone (2) users check back tomorrow for more details. pic.twitter.com/vsJWYgBYfc — Nothing (@nothing) October 10, 2023

Bu beta sürümü, kullanıcı deneyimi veya işlevsellikle ilgili bazı olası sorunlarla karşılaşma pahasına yazılımı test etmekten ve hataları raporlamaktan çekinmeyen Nothing Phone 2 sahiplerine Android 14'ü tanıtıyor. Nothing OS, Nothing telefonlarına özel, Android'in tescilli bir sürümü olduğundan, bu güncellemede bulunan özellikler ve iyileştirmeler hem Nothing'e özel hem de en son Android işletim sistemi üzerinde genel olmuş oluyor.

Nothing CEO'sundan iPhone 15 eleştirisi! Güzel ama…

Güncelleme neler sunuyor?

Widget kitaplığı arayüzü güncellendi, böylece Nothing widget'ları daha net görünüyor.

Favori fotoğraflarınızı hem Ana Ekranınızda hem de Kilit Ekranınızda görüntülemenize olanak tanıyan yeni fotoğraflar widget'ı geldi.

Daha gelişmiş düzenleme özelliklerine ve hızlı silme işlemlerine olanak tanıyan yeni ekran görüntüsü düzenleyicisi ve menüsü geldi.

Geri hareketin tasarımı, Nothing'in tarzına daha uygun olacak şekilde güncellendi.

Ana Ekrana ve uygulama çekmecesine uygulama simgelerini gizleme seçeneği eklendi.

Seçilen bir özelliğe hızla erişmek için güç düğmesine iki kez basma artık özelleştirilebilir.

Güncellenmiş ses seviyesi kontrol arayüzü ile zil sesi ve bildirim sesi seviyelerinin ayrı ayrı ayarlanması mümkün hale getirildi.

Daha temiz bir Ana Ekran görünümü için yeni düz renkli duvar kağıtları eklendi.

Ek olarak, bu bir beta yazılım olduğundan ve işler kesinlikle ters gidebileceğinden, şirket önceki sürüme nasıl geri dönüş yapılacağına dair talimatlar da sağladı. Ancak, geri alma işleminin telefonunuzun fabrika ayarlarına geri döndürülmesiyle sonuçlanacağını ve bunun sonucunda veri kaybına yol açacağını hatırlatmakta fayda var.