Nothing Phone (2) için 2.0.2a güncellemesi yayında
Teknoloji Haberleri
Çinli şirket Nothing, Nothing Phone (2) için 2.0.2a güncellemesini yayınladı. Güncelleme, kamera ve arayüz iyileştirmelerine odaklanıyor. İç mekan çekimlerinde yüz netliğinin artırılması, düşük ışıklı ortamlarda vurguların optimize edilmesi gibi birçok geliştirme bulunuyor. Ayrıca, cihaz sıcaklık sınırına ulaşıldığında uygulamaları kapatabilen bir özellik, boş pil görüntüsünün iyileştirilmesi gibi yeni özellikler de eklenmiş. Güncelleme, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.
Nothing'in geçtiğimiz aylarda tanıttığı Nothing Phone (2) için güncellemeler gelmeye devam ediyor. Çinli şirket son olarak bu ayın başlarında kamera ve arayüz iyileştirmelerine odaklanan 2.0.2 yamasını yayınladı. Ancak görünüşe göre bu güncellemeyle birlikte işler özellikle kamera tarafında daha kötüye gitti. Patlak veren sorunlara hızlı reaksiyon alan firma, önceki sürümün neden olduğu sorunları ele alan 2.0.2a yamasını kısa bir süre önce yayınlandı.
Nothing Phone (2) için 2.0.2a güncellemesi yayında
2.0.2a güncellemesi geniş kapsamlı ve kamera başta olmak üzere kullanıcı deneyimine zarar veren birçok soruna odaklanıyor. Özellikle iç mekan çekimlerinde yüzlerin netliğinin artırılması, düşük ışıklı ortamlarda vurguların optimize edilmesi gibi birçok geliştirme yama notları arasında yer alıyor.
Eğer bir Nothing Phone (2) kullanıcısıysanız, Ayarlar >Sistem >Sistem Güncelleme bölümüne giderek bu güncellemeyi kontrol edebilirsiniz ve yükleyebilirsiniz.
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Kamera İyileştirmeleri (Öncelikli)
İç mekanlarda yüzlerin netliğinin artırılması
Düşük ışık ortamlarında vurgu seviyelerinin optimize edilmesi
HDR aktif olduğunda gösterilen bir arayüz öğesi eklenmesi
HDR modunda çekim yaparken vurgu pozlamasının optimize edilmesi
HDR modunda çekim yaparken mat tonların azaltılması
Portre Modu'nda HDR kullanılırken oluşan hale etkisi sorununun çözülmesi
Yeni Özellikler
Cihaz sıcaklık sınırına ulaştığında uygulamaları kapatabilen bir özellik
Cihaz kapanırken boş pil görüntüsünün iyileştirilmesi
Her Nothing ses ürünü için farklı simgelerin ses kontrolüne eklenmesi
Google'ın Temmuz güvenlik yamasına güncellenmesi
Ön Kamera
Geliştirilmiş fotoğraf netliği
Düşük ışık ortamlarında iyileştirilmiş kalite
HDR işleme hızının artırılması
Arka Kamera
50 MP Modunda geliştirilmiş fotoğraf netliği
Arka kamerada video kaydedilirken kararlılık ve kontrastın optimize edilmesi
Düşük ışık ortamlarında fotoğraf kalitesinin artırılması
Portre Modu'nda çekim yaparken kontrast ve Bokeh etkisinin iyileştirilmesi
Portre Modu'nda çekim yaparken yüzlerin netliğinin optimize edilmesi
HDR işleme hızının artırılması
İyileştirmeler
Yazarken titreşim geribildirim gücünün yeniden düzenlenmesi
Belli koşullar altında dokunmatik panelin tepki verme hızının artırılması
Çeşitli küresel taşıyıcılar için ağ güvenilirliğinin artırılması
HDR'de oynandığında bazı oyunların performansının artırılması
Sistem kararlılığının iyileştirilmesi
Diğer çözümle
Dirac Audio ile ilgili sorunların düzeltilmesi
Kopyalanan uygulamalarda Google Wallet'ın işlevselliğini etkileyen bir sorunun çözülmesi
Bazen 'çift dokunarak açma' özelliğinin tepki vermemesine neden olan bir sorunun çözülmesi
Bluetooth Hızlı Ayarlar kısa yolunun bazen tepki vermemesine neden olan bir sorunun çözülmesi
Diğer genel hata düzeltmeleri
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