Çinli şirket Nothing, Nothing Phone (2) için 2.0.2a güncellemesini yayınladı. Güncelleme, kamera ve arayüz iyileştirmelerine odaklanıyor. İç mekan çekimlerinde yüz netliğinin artırılması, düşük ışıklı ortamlarda vurguların optimize edilmesi gibi birçok geliştirme bulunuyor. Ayrıca, cihaz sıcaklık sınırına ulaşıldığında uygulamaları kapatabilen bir özellik, boş pil görüntüsünün iyileştirilmesi gibi yeni özellikler de eklenmiş. Güncelleme, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Nothing'in geçtiğimiz aylarda tanıttığı Nothing Phone (2) için güncellemeler gelmeye devam ediyor. Çinli şirket son olarak bu ayın başlarında kamera ve arayüz iyileştirmelerine odaklanan 2.0.2 yamasını yayınladı. Ancak görünüşe göre bu güncellemeyle birlikte işler özellikle kamera tarafında daha kötüye gitti. Patlak veren sorunlara hızlı reaksiyon alan firma, önceki sürümün neden olduğu sorunları ele alan 2.0.2a yamasını kısa bir süre önce yayınlandı.

Nothing Phone (2) için 2.0.2a güncellemesi yayında

2.0.2a güncellemesi geniş kapsamlı ve kamera başta olmak üzere kullanıcı deneyimine zarar veren birçok soruna odaklanıyor. Özellikle iç mekan çekimlerinde yüzlerin netliğinin artırılması, düşük ışıklı ortamlarda vurguların optimize edilmesi gibi birçok geliştirme yama notları arasında yer alıyor.

Eğer bir Nothing Phone (2) kullanıcısıysanız, Ayarlar >Sistem >Sistem Güncelleme bölümüne giderek bu güncellemeyi kontrol edebilirsiniz ve yükleyebilirsiniz.

Nothing Phone (2) Türkiye fiyatı belli oldu!

Kamera İyileştirmeleri (Öncelikli)

İç mekanlarda yüzlerin netliğinin artırılması

Düşük ışık ortamlarında vurgu seviyelerinin optimize edilmesi

HDR aktif olduğunda gösterilen bir arayüz öğesi eklenmesi

HDR modunda çekim yaparken vurgu pozlamasının optimize edilmesi

HDR modunda çekim yaparken mat tonların azaltılması

Portre Modu'nda HDR kullanılırken oluşan hale etkisi sorununun çözülmesi

Yeni Özellikler

Cihaz sıcaklık sınırına ulaştığında uygulamaları kapatabilen bir özellik

Cihaz kapanırken boş pil görüntüsünün iyileştirilmesi

Her Nothing ses ürünü için farklı simgelerin ses kontrolüne eklenmesi

Google'ın Temmuz güvenlik yamasına güncellenmesi

Ön Kamera

Geliştirilmiş fotoğraf netliği

Düşük ışık ortamlarında iyileştirilmiş kalite

HDR işleme hızının artırılması

Arka Kamera

50 MP Modunda geliştirilmiş fotoğraf netliği

Arka kamerada video kaydedilirken kararlılık ve kontrastın optimize edilmesi

Düşük ışık ortamlarında fotoğraf kalitesinin artırılması

Portre Modu'nda çekim yaparken kontrast ve Bokeh etkisinin iyileştirilmesi

Portre Modu'nda çekim yaparken yüzlerin netliğinin optimize edilmesi

HDR işleme hızının artırılması

İyileştirmeler

Yazarken titreşim geribildirim gücünün yeniden düzenlenmesi

Belli koşullar altında dokunmatik panelin tepki verme hızının artırılması

Çeşitli küresel taşıyıcılar için ağ güvenilirliğinin artırılması

HDR'de oynandığında bazı oyunların performansının artırılması

Sistem kararlılığının iyileştirilmesi

Diğer çözümle

Dirac Audio ile ilgili sorunların düzeltilmesi

Kopyalanan uygulamalarda Google Wallet'ın işlevselliğini etkileyen bir sorunun çözülmesi

Bazen 'çift dokunarak açma' özelliğinin tepki vermemesine neden olan bir sorunun çözülmesi

Bluetooth Hızlı Ayarlar kısa yolunun bazen tepki vermemesine neden olan bir sorunun çözülmesi

Diğer genel hata düzeltmeleri

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!