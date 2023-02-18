Nothing Phone (1), kararlı Android 13 sürümüne kavuşuyor!

Tasarımıyla geçtiğimiz yazın en dikkat çekici akıllı telefonlarından olan Nothing Phone (1), Nothing OS 1.5.2 sürümü ile buluşuyor.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında tanıtılan Nothing Phone (1), ışıklı arka tasarımı ile Türkiye'de de adından söz ettirdi. OnePlus kurucu ortağı Carl Pei'nin 2020'de kurduğu Nothing şirketinin ilk telefonu, Android 13 ile buluşuyor.

Nothing Phone (1), Nothing OS 1.5.2 kararlı sürümünü almaya başladı

Şirket, 2022'nin sonlarına doğru Android 13'e ilk adımlarını atmak için Nothing OS 1.5 beta sürümünü dağıtmaya başlamıştı. O dönem gelen bilgiler, kararlı sürümün bu yılın ikinci yarısında geleceğine ilişkindi. Ancak şirket, elini nispeten çabuk tuttu. Bazı kullanıcılar, Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5.2 kararlı sürümüne ulaşmaya başladı.

Nothing Phone (1) modelinin teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 778G+

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel

Batarya: 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Kamera: 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88 / 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2

İşletim sistemi: Android 12 / Nothing OS 1.0.2

Nothing Phone (2) için ilk bilgiler geldi!

Android 13 özellikleri

Android 13 Material You dizaynıyla geliyor.

Yenilenen medya kontrolü ve kilit ekranında müzik arayüzü

Google Wallet (Cüzdan) uygulaması tanıtıldı.

Uygulama özelinde dil seçeneği belirleme geldi.

Kullanıcılar simge teması ve rengini değiştirebiliyor.

Akıllı saat ile Acil SOS gönderilebilecek.

Kilit Ekranı'nda saat arayüzleri arasında geçiş sağlanabiliyor.

Yeni Güvenlik ve Gizlilik özellikleri

Uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma özelliği (Google Mesajlar)

Cihazlar arası medya paylaşma özelliği getirildi.

Uygulamalar arası medya taşıyan Fotoğraf Seçici özelliği geldi.

İşletim sistemine Fast Pair (Hızlı eşleşme) dahil edildi.

Uyku Vakti modu ile sistem duvar kağıdını otomatik olarak karartacak.

Çince ve Japonca gibi diller için metin dönüştürme API'si getirildi.

Makine öğrenimi ve yapay zeka özellikleri geliştirildi.

Arayüz üreticileri için daha iyi entegrasyon sağlandı.

Bildirim izinleri güncellendi.

Mevcut Android 12 özellikleri iyileştirildi.