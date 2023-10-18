Nothing Phone (1) için yeni güncelleme yayınlandı

Geçen yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Nothing Phone (1) özellikleriyle ve tasarımıyla kullanıcılardan olumlu geri dönüşler aldı. Güncelleme konusunda da üzmeyen akıllı telefon için kısa süre önce Nothing OS 2.0.4 yayınlandı. Peki yeni sürüm neler sunuyor?

Geçen yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Nothing Phone (1) özellikleriyle ve tasarımıyla kullanıcılardan olumlu geri dönüşler aldı. Güncelleme konusunda da üzmeyen akıllı telefon için kısa süre önce Nothing OS 2.0.4 yayınlandı. Peki yeni sürüm neler sunuyor?

Nothing OS 2.0.4 sürümü Nothing Phone (1) için yayında

Nothing OS 2.0.4 güncellemesi daha çok performans ve güvenlik odaklı. Burada en çok dikkat çeken yenilikse kullanıcıların ekranda gizli bir bölüme erişebilmek için uygulama çekmecesinde sola kaydırma yapmasına olanak tanıyan yeni bir gizli simge bölmesinin eklenmesi diyebiliriz. Buraya eklemiş olduğunuz uygulamaların uygulama çekmecesinden kaldırılarak gizlendiğini belirtelim.

Yeni Özellikler

Uygulama çekmecesinin sol tarafına kaydırarak gizli simgeler bölmesine erişebilirsiniz. Buraya yerleştirilen uygulamalar, uygulama çekmecesinden kaldırılır ve gizlenir.

Fotoğraf Widget'ı kullanıma sunuldu. Favori fotoğraflarınızı ana ekranınızda veya kilit ekranınızda görüntüleyin.

İyileştirmeler ve Hata Düzeltmeleri

Kilit ekranındaki şarj göstergesi artık şarj hızını daha doğru bir şekilde yansıtıyor.

Yeniden başlatma sonrasında kilit ekranı widgetlarının düzgün görüntülenmemesine neden olan bir sorun düzeltildi.

WhatsApp'ı klonlandığında yaşanan bazı sorunlar düzeltildi

Wi-Fi kararlılığını artırdı.

Genel hata düzeltmeleri.

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Nothing Phone (1) özellikleri

ÖzellikDeğer İşlemciSnapdragon 778G+GPUAdreno 642LEkran6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panelBatarya4.500 mAh, 33W hızlı şarj, 15W kablosuz şarjRAM8 GB / 12 GBDepolama128 GB / 256 GBKamera– 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88 – 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2İşletim SistemiAndroid 12 / Nothing OS 1.0.2

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