Nothing Phone (1) için boyutu küçük ama kendisi büyük güncelleme!

Nothing Phone (1), Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5.3 alacak. Peki Nothing Phone (1) için gelecek yeni güncelleme neler sunacak?

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei tarafından 2020 yılında kurulan Nothing, geçen sene Nothing Phone (1) ile akıllı telefon pazarına resmen giriş yaptı. Şu sıralar devam modeli üzerinde çalışmalar süren akıllı telefon için çok yakında yeni bir güncelleme kullanıma sunulacak. Peki Nothing Phone (1) için gelecek Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5.3 yapısı kullanıcılara neler sunacak?

Nothing Phone (1) için yeni güncelleme: Nothing OS 1.5.3 yolda

Nothing, geçen ayın sonunda Nothing Phone (1) için Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5.0 güncellemesini kullanıma sundu. 1,25 GB boyutundaki sürüm yenilenmiş hava durumu uygulaması, yeni medya kontrolleri, daha fazla glif arayüzü seçeneği ve kamera arayüzünde iyileştirmeler dahil birçok yeniliği beraberinde getirdi. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, Nothing OS 1.5.0'ın üzerinden bir ay geçmeden akıllı telefon için yeni bir güncelleme daha yayınlama kararı aldı.

Nothing; önümüzdeki günlerde Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5.3 güncellemesini yayınlayacak. Yeni sürüm; isminden de anlaşılacağı üzere geniş kapsamlı olmayacak (91 MB), ancak yine de kullanıcı deneyimini iyileştiren değişikliklerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Sürüm, yeni bir bellek yönetimi algoritmasıyla gelecek. Böylelikle uygulamaların yeniden başlatma sürelerinin yüzde 35 oranında azalması ve CPU güç tüketiminin de büyük ölçüde düşmesi bekleniyor.

Bunun dışında yeni güncellemeyle Oyun Modu'na oyunları manuel olarak ekleme, daha yumuşak ve akıcı animasyonlar ve yeni duvar kağıtları gibi birçok değişiklik gelecek. Son olarak önümüzdeki hafta vitrine çıkması beklenen Nothing Ear (2) kablosuz kulaklığı için desteği de bünyesinde barındırıyor.

Nothing Phone (1) modelinin teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 778G+

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel

Batarya: 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Kamera: 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88 / 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2

İşletim sistemi: Android 12 / Nothing OS 1.0.2

