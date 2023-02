Nothing Phone (1) için beklenen güncelleme çıktı!

Nothing Phone (1), Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5 güncellemesi aldı. Peki yeni sürüm kullanıcılara neler sunacak?

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei tarafından 2020 yılında kurulan Nothing, geçen sene Nothing Phone (1) ile akıllı telefon pazarına resmen giriş yaptı. Şu sıralar devam modeli üzerinde çalışmalar süren akıllı telefon için beklenen güncelleme sonunda çıktı. Nothing Phone (1), Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5 güncellemesi aldı.

Nothing Phone (1) için Android 13 tabanlı Nothing OS 1.5 yayında

Nothing Phone (1) için Android 13 dağıtımı resmen başladı. Bir süredir beta aşamasında olan Nothing OS 1.5 genel kullanıma açıldı ve 1,25 GB boyutunda. Aynı zamanda yenilenmiş hava durumu uygulaması, yeni medya kontrolleri, daha fazla glif arayüzü seçeneği ve kamera arayüzünde iyileştirmeler dahil olmak üzere çok sayıda yeni özellik ve optimizasyon sunuyor.

Nothing OS 1.5, yükleme hızlarında yüzde 50'lik bir artış, daha akıcı sistem animasyonları ve daha düşük güç tüketimi sunuyor. Parmak izi tarayıcı doğruluğu da iyileştirildi. Öte yandan geliştirilmiş bir hızlı ağ ayarları paneli, uygulamalar için çoklu dil desteği ve etkin arka plan uygulamalarını bildirim merkezinden kapatma gibi işlevleri de kullanıcılara sunuyor.

Nothing Phone (1) modelinin teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 778G+

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel

Batarya: 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Kamera: 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88 / 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2

İşletim sistemi: Android 12 / Nothing OS 1.0.2

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!