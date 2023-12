Nothing Phone(1), Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 Beta kullanmaya başladı

Üst düzey rekabetin sürdüğü akıllı telefon dünyasında ışıklı arka tasarımıyla kısa sürede dikkat çeken Nothing, Android 14 için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şirket, ilk göz ağrısı modelini Android 14 ile buluşturdu. İşte ayrıntılar…

Android dünyası, yeni güncellemenin dağıtımına devam ediyor. Birçok amiral gemisi model Android 14 keyfine ulaştı. Sektörün yenilerinden Nothing, daha önce geçtiğimiz aylarda çıkardığı ikinci telefona güncellemeyi sunmuştu. Şimdi de şirket, Nothing Phone(1) modeline Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 Beta sürümünü servis ediyor.

Nothing Phone (2), Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5'in kararlı sürümüne daha önce kavuştu. Daha önceki bilgiler, Nothing Phone (1)' Nothing OS 2.5'in Beta sürümüne 2024 yılında kavuşacağını söylüyordu. Görünüşe göre şirket elini çabuk tuttu.

İşlemci: Snapdragon 778G+

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel

Batarya: 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Kamera: 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88 / 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2

Fiyat;

8GB + 128GB = 14.999 TL

8GB + 256GB = 16.999 TL

Güncelleme neler sunuyor?

Widget kitaplığı arayüzü güncellendi, böylece Nothing widget'ları daha net görünüyor.

Favori fotoğraflarınızı hem Ana Ekranınızda hem de Kilit Ekranınızda görüntülemenize olanak tanıyan yeni fotoğraflar widget'ı geldi.

Daha gelişmiş düzenleme özelliklerine ve hızlı silme işlemlerine olanak tanıyan yeni ekran görüntüsü düzenleyicisi ve menüsü geldi.

Geri hareketin tasarımı, Nothing'in tarzına daha uygun olacak şekilde güncellendi.

Ana Ekrana ve uygulama çekmecesine uygulama simgelerini gizleme seçeneği eklendi.

Seçilen bir özelliğe hızla erişmek için güç düğmesine iki kez basma artık özelleştirilebilir.

Güncellenmiş ses seviyesi kontrol arayüzü ile zil sesi ve bildirim sesi seviyelerinin ayrı ayrı ayarlanması mümkün hale getirildi.

Daha temiz bir Ana Ekran görünümü için yeni düz renkli duvar kağıtları eklendi.