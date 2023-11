Nothing OS 2.5 Yıl Sonunda Geliyor

Nothing, yazılımsal anlamda kendini geliştirmeye devam ediyor. Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5'in çıkış tarihi açıklandı. Yeni işletim sistemi sürümü birçok iyileştirme ve yeni özellikler sunuyor.

Kendine ait arayüzü ve özgün tasarımıyla birçok teknoloji tutkununu cezbeden Nothing, yazılımsal anlamda da kendini geliştirmeye devam ediyor. Nothing OS 2'nin ardından gözler Nothing OS 2.5'e çevrildi. Android 14 tabanlı olarak karşımıza çıkacak olan Nothing OS 2.5 için ne zaman çıkacağı ise merak konusuydu. Yanıt bekleyen bu soru nihayet yanıt buldu.

Nothing OS 2.5 bu yılın sonunda geliyor

Nothing, bugün itibariyle Nothing Phone 2 için Nothing OS 2.5'in 2. Açık Beta sürümünü yayınladı. Yeni işletim sistemi sürümü Android 14 üzerine kurulu ve diğer iyileştirmelerin yanı sıra Glyph Arayüzüne de iyileştirmeler getiriyor.

Glyph Progress entegrasyonu Google Takvim'i destekliyor ve artık geri sayım yapabiliyor. Glyph Zamanlayıcı kilit ekranı aracılığıyla açılabiliyor ve zaman ön ayarlarını destekler hale geliyor. Böylece istediğiniz süreyi ayarlayabilirsiniz. NFC'yi kullandığınızda da yeni bir Glyph animasyonu var.

Diğer iyileştirmeler arasında güç düğmesine iki kez bastıktan sonraki komutlar için daha fazla seçenek, Predictive Back özelliğinin tüm Nothing uygulamalarında desteklenmesi, geliştirilmiş üç parmakla kaydırma güvenilirliği, güncellenmiş durum çubuğu simgelerinin yanı sıra olağan genel hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yer alıyor. Nothing OS 2.5 kararlı sürümü ise yıl sonunda geliyor.

CEO'dan şifreli açıklama… Nothing'den yeni sürpriz geliyor!

Nothing OS 2.5 Beta sürümleri ile birlikte gelen diğer yenilikler ise şöyle:

Widget kitaplığı arayüzü güncellendi, böylece Nothing widget'ları daha net görünüyor.

Favori fotoğraflarınızı hem Ana Ekranınızda hem de Kilit Ekranınızda görüntülemenize olanak tanıyan yeni fotoğraflar widget'ı geldi.

Daha gelişmiş düzenleme özelliklerine ve hızlı silme işlemlerine olanak tanıyan yeni ekran görüntüsü düzenleyicisi ve menüsü geldi.

Geri hareketin tasarımı, Nothing'in tarzına daha uygun olacak şekilde güncellendi.

Ana Ekrana ve uygulama çekmecesine uygulama simgelerini gizleme seçeneği eklendi.

Seçilen bir özelliğe hızla erişmek için güç düğmesine iki kez basma artık özelleştirilebilir.

Güncellenmiş ses seviyesi kontrol arayüzü ile zil sesi ve bildirim sesi seviyelerinin ayrı ayrı ayarlanması mümkün hale getirildi.

Daha temiz bir Ana Ekran görünümü için yeni düz renkli duvar kağıtları eklendi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.