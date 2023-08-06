Nothing OS 2.0.2 Yayınlandı: Peki Neler Sunuyor?
Teknoloji Haberleri
Nothing Phone (2) için güncelleme çalışmaları hızla devam ediyor. Nothing OS 2.0.2, kamera ve arayüz iyileştirmeleriyle birlikte Temmuz 2023 güvenlik ekini getiriyor. Yeni özellikler, iyileştirmeler ve çözümlerle birlikte kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Nothing'in geçtiğimiz ay kullanıcıların beğenisine sunduğu Nothing Phone (2) için güncelleme çalışmaları hızla devam ediyor. Kısa bir süre önce Nothing OS 2.0.1 sürümünü alan akıllı telefon için şimdi de Nothing OS 2.0.2 yayınlandı. Peki yeni yapı neleri beraberinde getiriyor?
Nothing OS 2.0.2 yayınlandı: Peki neler sunuyor?
Nothing OS 2.0.2 kamera ve arayüz iyileştirmelerin yanı sıra Temmuz 2023 güvenlik ekini beraberinde getiriyor. Güncellemeyle beraber değişikliklerden birisi de 50 Megapiksel modunda fotoğraf netliğinin artırılması. Bunun gibi birçok yenilik sürümün yüklenmesi halinde kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Ön Kamera:
Geliştirilmiş fotoğraf netliği
Düşük ışık koşullarında iyileştirilmiş kalite
Daha hızlı HDR işleme hızı
Arka Kamera:
50 MP Modunda geliştirilmiş fotoğraf netliği
Arka kamerada video kaydı yaparken optimize edilmiş stabilite ve kontrast
Düşük ışık koşullarında iyileştirilmiş fotoğraf kalitesi
Portre Modunda çekim yaparken artırılmış kontrast ve arka plan bulanıklığı etkisi
Portre Modunda çekim yaparken yüz netliğinin optimize edilmesi
Daha hızlı HDR işleme hızı
Yeni Özellikler:
Cihaz sıcaklık sınırına ulaştığında uygulamaları kapatabilen bir özellik
Pilin bittiğini gösteren görsel iyileştirildi
Her Nothing ses ürünü için farklı simgeler ekledi
Google'ın Temmuz güvenlik yamasına güncellendi
İyileştirmeler:
Yazarken haptic geribildirim gücünü revize edildi
Belirli koşullar altında dokunmatik panelin tepki verme hızı artırıldı
Çeşitli küresel taşıyıcılar için ağ güvenilirliği iyileştirildi
HDR'de oynanan bazı oyunların performansı artırıldı
Sistem istikrarı artırıldı
Çözümler:
Dirac Audio ile ilgili sorunlar düzeltildi
Klonlanmış uygulamalarda Google Wallet işlevini etkileyen bir sorun çözüldü
Zaman zaman 'çift dokunarak açma' işlevinin tepkisiz olmasına neden olan bir sorun giderildi
Bluetooth Hızlı Ayarlar simgesinin zaman zaman tepkisiz olmasına neden olan bir sorun çözüldü
Diğer genel hata düzeltmeleri
Nothing'den bomba: İşte bütçe dostu telefon üretecek yeni markası!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!