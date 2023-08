Nothing Phone (2) için güncelleme çalışmaları hızla devam ediyor. Nothing OS 2.0.2, kamera ve arayüz iyileştirmeleriyle birlikte Temmuz 2023 güvenlik ekini getiriyor. Yeni özellikler, iyileştirmeler ve çözümlerle birlikte kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Nothing'in geçtiğimiz ay kullanıcıların beğenisine sunduğu Nothing Phone (2) için güncelleme çalışmaları hızla devam ediyor. Kısa bir süre önce Nothing OS 2.0.1 sürümünü alan akıllı telefon için şimdi de Nothing OS 2.0.2 yayınlandı. Peki yeni yapı neleri beraberinde getiriyor?

Nothing OS 2.0.2 yayınlandı: Peki neler sunuyor?

Nothing OS 2.0.2 kamera ve arayüz iyileştirmelerin yanı sıra Temmuz 2023 güvenlik ekini beraberinde getiriyor. Güncellemeyle beraber değişikliklerden birisi de 50 Megapiksel modunda fotoğraf netliğinin artırılması. Bunun gibi birçok yenilik sürümün yüklenmesi halinde kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Ön Kamera:

Geliştirilmiş fotoğraf netliği

Düşük ışık koşullarında iyileştirilmiş kalite

Daha hızlı HDR işleme hızı

Arka Kamera:

50 MP Modunda geliştirilmiş fotoğraf netliği

Arka kamerada video kaydı yaparken optimize edilmiş stabilite ve kontrast

Düşük ışık koşullarında iyileştirilmiş fotoğraf kalitesi

Portre Modunda çekim yaparken artırılmış kontrast ve arka plan bulanıklığı etkisi

Portre Modunda çekim yaparken yüz netliğinin optimize edilmesi

Daha hızlı HDR işleme hızı

Yeni Özellikler:

Cihaz sıcaklık sınırına ulaştığında uygulamaları kapatabilen bir özellik

Pilin bittiğini gösteren görsel iyileştirildi

Her Nothing ses ürünü için farklı simgeler ekledi

Google'ın Temmuz güvenlik yamasına güncellendi

İyileştirmeler:

Yazarken haptic geribildirim gücünü revize edildi

Belirli koşullar altında dokunmatik panelin tepki verme hızı artırıldı

Çeşitli küresel taşıyıcılar için ağ güvenilirliği iyileştirildi

HDR'de oynanan bazı oyunların performansı artırıldı

Sistem istikrarı artırıldı

Çözümler:

Dirac Audio ile ilgili sorunlar düzeltildi

Klonlanmış uygulamalarda Google Wallet işlevini etkileyen bir sorun çözüldü

Zaman zaman 'çift dokunarak açma' işlevinin tepkisiz olmasına neden olan bir sorun giderildi

Bluetooth Hızlı Ayarlar simgesinin zaman zaman tepkisiz olmasına neden olan bir sorun çözüldü

Diğer genel hata düzeltmeleri

