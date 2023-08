Nothing, ikinci telefonu Nothing Phone (2)'yi tanıttı

Işıklı tasarımıyla akıllı telefon dünyasında ses getiren Nothing, ikinci telefonu olan Nothing Phone (2) modelini tanıttı. Ülkemizde de aktif olan şirket, akıllı telefonuyla birlikte beklenen yeni arayüzünün de tanıtımını geçtiğimiz ay yaptı.

Android 13'e ilk adımlarını 2022'nin sonlarına doğru Nothing OS 1.5 beta sürümü ile atan şirket, uzun süre beklenen Nothing OS 2.0 işletim sistemini ise ancak geçtiğimiz temmuz ayında yayınlandı. İlk etapta sadece Nothing Phone (2) modelinde sunulan Android 13 tabanlı güncelleme sonunda Nothing Phone (1) modeline de ulaştı.

We've now began rolling out Nothing OS 2 for Phone (1). Thanks for everyone's patience! As our capabilities strengthen, we'll be able to pull in the time gap over time. — Carl Pei (@getpeid) August 28, 2023

Nothing markasının CEO'su olan Carl Pei'nin Twitter (X) üzerinden yaptığıı duyurunun ardından Nothing Phone (1) sahiplerinin de sonunda yüzleri güldü. Yeni işletim sisteminin geçtiğimiz ay Nothing Phone (2) modeline gelmesinin ardından markanın ilk modelinin sahipleri de beklemeye geçmişti.

Yaklaşık 1.5 aylık bekleme ise bugün ile birlikte nihayet son bulmuş oldu. Nothing OS 2 çıkmasına rağmen, yeni işletim sisteminin Nothing Phone (1) modeline gelmemiş olması, kullanıcıların tepkisine yol açmıştı. Yayınlanan güncellemenin ardından ise Nothing Phone (1) sahipileri sonunda Android 13'e kavuşmuş oldu.

Android 13'te sunulan yeniliklerin yanı sıra Nothing OS 2 ile birlikte birçok yenilik kullanıcıları bekliyor olacak. Bu yenilikler arasında, odaklanmaya yardımcı olmak için 'tek renkli simgeler', 'yeni özelleştirilebilir ekran düzeni', 'yeni widget'lar', 'uygulama kısayolları' ve uygulama kilitleme gibi özellikler yer alıyor.

Nothing Phone (1) kullanıcıları yeni güncelleme ile birlikte sonunda çok bekledikleri Android 13 deneyimini yaşamaya başlıyorlar. Peki siz Nothing markası ve akıllı telefon modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.