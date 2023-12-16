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Nothing, ikinci modeliyle de yükselişini sürdürüyor

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Işıklı arka tasarımıyla kısa sürede akıllı telefon dünyasının önemli markalarından biri haline gelen Nothing, ikinci modeliyle de yükselen grafiğini sürdürdü. Fiyat performans hedefiyle sektöre giriş yapay şirket, daha uygun bir model için çalışmalarını sürdürüyor.

Işıklı arka tasarımıyla kısa sürede akıllı telefon dünyasının önemli markalarından biri haline gelen Nothing, ikinci modeliyle de yükselen grafiğini sürdürdü. Fiyat performans hedefiyle sektöre giriş yapay şirket, daha uygun bir model için çalışmalarını sürdürüyor.

Nothing Phone (2a), Dimensity 7200 ile gelecek

Görünen o ki Nothing, akıllı telefon ağını genişletmek istiyor. Geçtiğimiz aylarda ikinci telefonunu tanıtan şirket, gelen bilgilere bakılırsa bu modelin daha uygun fiyatlı bir sürümünü geliştiriyor. Kaynakların Nothing Phone (2a) olarak adlandırdığı model hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İlk sızıntılar işlemci koltuğunda Snapdragon 7 Gen 1 olacağını söylüyordu. Dylan Roussel isimli kaynak tarafından ortaya çıkan detaya göre Nothing Phone (2a) modelinde MediaTek'in Dimensity 7200 işlemcisi yer alacak. 4nm üretimden geçen işlemcide 2,8 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A715'e ve 2.0 GHz hızında çalışan 6 adet Cortex-A510'a yer veren 7200 Ultra, grafik kanadında Mali-G610 GPU'yu kullanıyor.

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Nothing Phone (2) özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) + Adreno 730

Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2400 çözünürlük, AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı

Arka Kameralar:

Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.9,

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel

Ön Kamera: 32 Megapiksel

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı Nothing OS 2.0

Batarya: 4.700 mAh

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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