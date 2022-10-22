Nothing Ear (2) için geri sayım başladı: Kulaklık tasarımı sızdırıldı!

4 gün sonra gelmesi beklenen Nothing Ear (2) kulaklığının görselleri, modelin selefine göre pek de farklılık göstermeyeceğine işaret ediyor.

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei'nin 2020'de kurduğu Nothing, son dönemin yükselişe geçen markalarından birisi oldu. Ürettiği sıra dışı görünümlü ürünleriyle adından söz ettiren şirket Nothing Ear (2) kulaklığı için çalışmalarını sürdürüyor.

Nothing Ear (2), tasarım olarak selefiyle benzerlik gösteriyor

Şeffaf tasarımı ile geçtiğimiz yılın Temmuz ayında piyasaya çıkan Nothing Ear (1) kulaklığı, şirketin ilk akıllı telefonu Nothing Phone (1) ile birlikte tekrar yenilenmişti. Bir nevi restorasyona giden model, son dönemde zam haberleriyle de kendinden söz ettirdi.

Tasarımıyla yakalanan başarının devam etmesini isteyen şirket, serinin yeni oyuncusu için son rötuşları gerçekleştiriyor. Elde ettiği sızıntı haberlerle ünlü Kuba Wojciechowski, 26 Ekim'de tanıtılması beklenen Nothing modelinin görsellerini paylaştı.

Nothing Ear (1) inceleme!

Beklenen kulaklığın tasarımı, bir önceki model olan Nothing Ear (1) kulaklığının yenilenmiş hali ile oldukça benzerlik gösteriyor. Görsele bakıldığında kulaklığın üzerinde "ear (2)" yazısı dikkat çekiyor. Modelin 4,4 gram ağırlığında olması bekleniyor. Ek olarak ne gibi yeniliklerin olduğunu tanıtım gününde öğreneceğiz.

Yeni kulakiçi kulaklık, tasarım anlamında bir önceki halinden küçük değişiklikler ile ayrılıyordu. Yeni versiyonda, kulaklığın alt kısmında bundan böyle bir yerine iki nokta yer alacak. Bunun yanı sıra "Nothing Ear (1)" yazısının yerini "Ear (1) Stick"e bıraktığını görüyoruz. Beklenen modelde de değişikliğe gidiliyor. Görünen o ki şirket, kulaklığına yeni bir isim arayışı içinde.