Nothing, CMF by Nothing ürünlerini 26 Eylül'de tanıtacak

Nothing CEO'su Carl Pei, uygun fiyatlı CMF by Nothing alt markasının tanıtım tarihini 26 Eylül olarak açıkladı. İlk üç ürün olan kablosuz kulaklık, akıllı saat ve şarj cihazı bütçe dostu fiyatlarla piyasaya sürülecek.

Nothing Ceo'su Carl Pei, ağustos başında yeni, uygun fiyatlı CMF by Nothing alt markasını tanıttı. Ardından kısa bir süre sonra Hindistan'da yakında piyasaya sürülecek bir akıllı saat ve bir çift kablosuz kulaklık tescil ettirdi. Akabinde geçen ayın sonlarında büyük bir sızıntı, CMF by Nothing ismiyle piyasaya sürülecek ilk üç ürünü ortaya çıkardı.

CMF by Nothing tanıtım tarihi: 26 Eylül

Bahsedilen ürünlerle ilgili sızıntıda 26 Eylül tarihi aslında verildi. Ancak elbette bu tarih resmi değildi ve Nothing, başta bunu onaylamadı. Günün sonunda resmi açıklama Nothing India'nın Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Manu Sharma'dan geldi. Yani olabildiğince resmi.

Mark your calendar, CMF by Nothing launch on 26 Sep. pic.twitter.com/3bg3TFsZkU — Manu Sharma (@buildingnothing) September 14, 2023

Sharma (henüz) herhangi bir cihazla ilgili bir şey söylemedi. Ancak X'teki gönderisinde CMF by Nothing sloganı da ortaya çıktı: "Tasarım gereği harika". Açıkça görülüyor ki tasarım, CMF serisinde elbette uygun fiyatlılığın yanı sıra tamamlayıcı bir rol oynayacak. Zaten bunun öncesinde CEO Carl Pei, inovatif ve ilgi çekici tasarımı uygun fiyat ile harmanlayarak sunmak istediklerini üzerine basa basa söyledi.

Bahsi geçen sızıntıda gördüğümüz kadarıyla, ortaya çıkan ilk ürünler öncelikle cesur renk seçimleri sayesinde kesinlikle dikkatleri üzerine çekecek. Geriye 26 Eylül'deki lansmanın yalnızca Hindistan pazarı için mi olacağı (çünkü şimdiye kadar sertifikalı aksesuarları gördüğümüz tek yer orası) yoksa küresel kapsamda mı olacağı henüz bilinmiyor.

Bahsettiğimiz gibi ilk olarak piyasaya çıkmasını beklediğimiz üç adet CMF by Nothing ürünü var. Bu ürünler kablosuz kulaklık, akıllı saat ve şarj cihazı. Bu ürünlerin fiyatlandırması bütçe dostu olacak şekilde ayarlandı.

CMF Watch Pro fiyatının 4.500 Rupi (yaklaşık 1500 TL) olması bekleniyor ve CMF Buds Pro fiyatının 3.500 Rupi (yaklaşık 1200 TL) civarında olması bekleniyor. 65W hızlı şarj cihazının maliyetinin ise 3000 rupi (yaklaşık 1000 TL) olacağı öngörülüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.