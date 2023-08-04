Nothing, CMF by Nothing markasıyla uygun fiyatlı cihazlar geliştirecek

Şık tasarımlı akıllı telefon ve kablosuz kulaklık modelleriyle teknoloji dünyasını kasıp kavuran Nothing, yeni markasını görücüye çıkardı. CMF by Nothing markası uygun fiyatlı akıllı telefonlar, akıllı saatler ve kulaklık geliştirecek. Şirketin ilk ürünleri de bu yılın sonunda tanıtılacak.

Şık tasarımlı akıllı telefon ve kablosuz kulaklık modelleriyle teknoloji dünyasını kasıp kavuran Nothing, yeni markasını görücüye çıkardı. CMF by Nothing markası uygun fiyatlı akıllı telefonlar, akıllı saatler ve kulaklık geliştirecek. Şirketin ilk ürünleri de bu yılın sonunda tanıtılacak.

Nothing, CMF ile uygun fiyatlı cihazlar geliştirecek

"Maliyet Odaklı Üretim" ifadesinin kısaltılmasıyla kurulan CMF, Nothing'in tasarım estetiğini daha ucuz cihazlara taşımayı hedefliyor. Nothing ve CMF'nin kurucusu Carl Pei tarafından yapılan açıklamaya göre ise ilk ürünler bir akıllı saat ve kablosuz kulaklık modelleri olacak.

İlk cihazlar ile ilgili detaylar henüz belli değil. Ancak tasarımları ve fiyatlandırmalarıyla ön plana çıkması bekleniyor. Nothing Ear 2 kablosuz kulaklıktan önemli ölçüde daha ucuza satılması mümkün. Bu kulaklığın 150 dolarlık bir fiyatla geldiğini belirtelim.

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Nothing'in kurucusu Carl Pei'ye göre CMF, "iyi tasarımı kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmeye" yardımcı olacak. Nothing'İn teknolojiyi yeniden eğlenceli hale getirmeye adadığını ifade eden Pei, endüstriyel tasarımda sınırları aşma becerisini kanıtladıklarını dile getirdi.

Bu yılın başlarında 96 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan CMF, yönetim tarafında Nothing ile aynı düzeyde olacak. Ancak Nothing'den bağımsız şekilde çalışacağı ve kendi takımları olacağı ifade edildi.

Nothing'in son zamanlarda fiyat tarafında eleştirildiğini belirtelim. Örneğin Phone 1 modeli 400 dolarlık bir fiyata sahipken, Phone 2 ise 599 dolarlık etiketle satışa çıktı. CMF, şirketin uygun fiyatlı ama şık cihazlar konusundaki itibarını artırmasına yardımcı olabilir.

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