Nothing, CMF by Nothing markasıyla uygun fiyatlı cihazlar geliştirecek

Şık tasarımlı akıllı telefon ve kablosuz kulaklık modelleriyle teknoloji dünyasını kasıp kavuran Nothing, yeni markasını görücüye çıkardı. CMF by Nothing markası uygun fiyatlı akıllı telefonlar, akıllı saatler ve kulaklık geliştirecek. Şirketin ilk ürünleri de bu yılın sonunda tanıtılacak.