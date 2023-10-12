Nothing, Android 14 için Beta Programını Başlattı

Nothing, şeffaf tasarımlı ilk telefonu olan Nothing Phone (1) için Android 14 Beta programını duyurdu. Şirket, ikinci modeli olan Nothing Phone (2) için ise Android 14 temelli Beta programını test etme imkanı sunacak.

Işıklı arka tasarımıyla kısa sürede akıllı telefon dünyasının önemli markalarından biri haline gelen Nothing, ilk göz ağrısı olan Nothing Phone (1) modelini beslemeye devam ediyor. Android 14 heyecanını yaşayan şirket, modelleri için Beta programını oluşturdu.

Nothing Phone (1), 2023'te Nothing OS 2.5 Beta programına kavuşamayacak

Nothing, şeffaf tasarımlı ilk telefonuyla teknoloji dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı. Ülkemizde de faaliyet gösteren şirket, ikinci modelini de tanıttı. Android dünyasında yaşanan yeni sürüm heyecanına Nothing de ayak uyduruyor. Şirket, iki telefonu için de tarihi belirledi.

Şirketin Twitter(X) üzerinden yaptığı paylaşıma göre Nothing Phone (1), bu yıl bitmeden önce Nothing OS 2.5 Beta güncellemesine kavuşamayacak. Böylece gözler 2024'ün ilk çeyreğine çevrildi. Nothing Phone (2) sahipleri .ise yıl bitmeden Android 14 temelli Beta programını test edebilecek.

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Güncelleme neler sunuyor?

Widget kitaplığı arayüzü güncellendi, böylece Nothing widget'ları daha net görünüyor.

Favori fotoğraflarınızı hem Ana Ekranınızda hem de Kilit Ekranınızda görüntülemenize olanak tanıyan yeni fotoğraflar widget'ı geldi.

Daha gelişmiş düzenleme özelliklerine ve hızlı silme işlemlerine olanak tanıyan yeni ekran görüntüsü düzenleyicisi ve menüsü geldi.

Geri hareketin tasarımı, Nothing'in tarzına daha uygun olacak şekilde güncellendi.

Ana Ekrana ve uygulama çekmecesine uygulama simgelerini gizleme seçeneği eklendi.

Seçilen bir özelliğe hızla erişmek için güç düğmesine iki kez basma artık özelleştirilebilir.

Güncellenmiş ses seviyesi kontrol arayüzü ile zil sesi ve bildirim sesi seviyelerinin ayrı ayrı ayarlanması mümkün hale getirildi.

Daha temiz bir Ana Ekran görünümü için yeni düz renkli duvar kağıtları eklendi.

Nothing Phone (2) özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) + Adreno 730

Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2400 çözünürlük, AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı

Arka Kameralar: Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.9 Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel

Ön Kamera: 32 Megapiksel

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı Nothing OS 2.0

Batarya: 4.700 mAh RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB