Nothing, Android 14 için Beta Programını Başlattı

Nothing, şeffaf tasarımlı ilk telefonu olan Nothing Phone (1) için Android 14 Beta programını duyurdu. Şirket, ikinci modeli olan Nothing Phone (2) için ise Android 14 temelli Beta programını test etme imkanı sunacak.