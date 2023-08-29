Nothing, geçtiğimiz haftalarda giyilebilir teknolojiler ve çeşitli elektronik aksesuarlar için CMF markasını kurduğunu açıkladı. Sızdırılan bilgilere göre Nothing, Apple Watch Ultra'ya benzerliğiyle dikkat çeken CMF Watch Pro modeli için çalışmalara başladı. İşte CMF Watch Pro özellikleri ve fiyatı...

Nothing, geçtiğimiz haftalarda giyilebilir teknolojiler ve çeşitli elektronik aksesuarlar için CMF markasını kurduğunu açıkladı. Sızdırılan bilgilere göre Nothing, Apple Watch Ultra'ya benzerliğiyle dikkat çeken CMF Watch Pro modeli için çalışmalara başladı. İşte CMF Watch Pro özellikleri ve fiyatı…

Nothing, akıllı saat üretecek! CMF Watch Pro özellikleri ortaya çıktı

Nothing, CMF çatısı altında piyasaya akıllı saat, şarj cihazı ve TWS kulaklık sürecek. Yeni modellerinin tanıtım tarihinin 26 Eylül olacağı belirtiliyor.

Watch Pro, Always on Display özelliğiyle kullanıcılara sunulacak. 1.96 inç AMOLED ekran ile tanıtılacağı belirtilen model, 600 nit maksimum parlaklık sunacak.

Nothing Phone (1) kullanıcıları sonunda rahat bir nefes aldı!

Nothing, akıllı saatinde 50Hz ekran tazeleme hızı, 110 farklı spor modu, uyku takibi ve stres azaltma gibi teknolojilere yer verecek. Bununla birlikte CMF Watch Pro'da nabız sensörü ve kandaki oksijeni ölçme imkanı sunan SpO2 sensörü kullanılacak. Cihazın IP68 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.

GPS ve Always on Display özelliği kapalı halde 13 gün pil süresi sunan Watch Pro modeli, 330 mAh bataryaya sahip. Cihazın Bluetooth 5.3 bağlantı teknolojisine sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Nothing Buds Pro model adıyla tanıtılacak TWS kulaklık, 45dB ses seviyesine sahip olacak. Ultra Bass teknolojisiyle geleceği belirtilen cihazda, ANC (aktif gürültü engelleme) özelliği de yer alıyor.

Kullanıcılar, 55 mAh bataryaya sahip olan kulaklıklar ile 11 saat müzik dinleyebilecek. 10mm dinamik sürücüler ile tanıtılacağı belirtilen model, 460 mAh bataryaya sahip şarj kutusuyla kullanıcılara sunulacak.

Nothing, Watch Pro modelini yaklaşık 69 dolar fiyat etiketi ile kullanıcılara sunacak. TWS kulaklıkların 42 dolar, şarj cihazının ise 36 dolar olacağını belirtiliyor.