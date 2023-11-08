Nothing, 2024'ün ilk cihazını tanıtacak

Nothing şirketi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, Ear (2) kablosuz kulaklık ve Phone (2) akıllı telefonunun ardından yeni alt markası CMF by Nothing'i başlattı. Şimdi ise 2024'ün ilk cihazı olan Nothing Ear (3) ortaya çıktı. Carl Pei'nin şifreli tweetlerine göre, Ocak ayında tanıtılması beklenen Ear (3) ile ilgili ayrıntılar henüz az olsa da, ürünün fiyatının Ear (2) ile aynı aralıkta olması bekleniyor.

Nothing bu yıl itibarıyla ürün yelpazesini oldukça genişletti. Yılın başında Ear (2) kablosuz kulaklığını duyuran şirket, ayrıca Phone (2) akıllı telefonunu da görücüye çıkardı. Buna ek olarak CMF by Nothing adıyla yeni alt markasını başlattı. Tüm bunlara ek olarak, şimdi de 2024'ün ilk cihazı ortaya çıktı.

Nothing Ear (3) Ocak'ta tanıtılacak

Nothing CEO'su Carl Pei, şifreli tweetler paylaşarak teknoloji dünyasını meraklandırmayı başardı. Yeni ürünle ilgili ayrıntılar henüz az olsa da, raporlar Ocak ayında lansman düzenlenebileceğine işaret ediyor. Bu ürünün ise Nothing Ear (3) olması muhtemel.

Çin'den gelen bilgiler, Nothing'in önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan bir ürün için çalışmalarını hızlandırdığını ortaya koydu. Nothing, yeni ürününü yılın ilk ayında piyasaya sürerek alışkanlığını devam ettirecek gibi görünüyor. Ear (1) Haziran'da; Ear (2) ise Mart'ta piyasaya sürüldü.

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Ear (3)'ün Ocak ayında tanıtılması ise bu takvimi braz daha geriye çekecek. Nothing CEO'su Carl Pei, şifreli bir tweet paylaşarak, "Önümüzdeki hafta yaramaz bir şey geliyor" dedi. Daha önceki söylentilerle ilgili herhangi bir doğrulama yapmayan mesaj, duyurunun çok uzakta olmadığı anlamına geliyor.

Ear (2), ANC açıkken 4 saate kadar; ANC kapalıyken 6 saat 18 dakikaya kadar kullanım imkanı sunuyor. Gelişmiş ANC teknolojisinin, 40 dB'ye kadar arka plan gürültüsünü azalttığını belirtelim. Nothing Phone'a bağlandığında ultra düşük gecikme modu ve Google Fast Pair (Hızlı Eşleştirme) özellikleriyle birlikte geliyor.

Something naughty coming next week — Carl Pei (@getpeid) November 7, 2023

Nothing Ear (2) fiyatı 149 dolardan başlıyordu ve şu anda Türkiye'de 3 bin 200 TL seviyesinde satılıyor. Ocak'ta tanıtılacak yeni modelin de bu fiyat aralığını koruması bekleniyor.

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