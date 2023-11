Haberler ›› Teknoloji ›› Nothing, 2024'ün ilk cihazını tanıtacak

Nothing, 2024'ün ilk cihazını tanıtacak

Nothing şirketi, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, Ear (2) kablosuz kulaklık ve Phone (2) akıllı telefonunun ardından yeni alt markası CMF by Nothing'i başlattı. Şimdi ise 2024'ün ilk cihazı olan Nothing Ear (3) ortaya çıktı. Carl Pei'nin şifreli tweetlerine göre, Ocak ayında tanıtılması beklenen Ear (3) ile ilgili ayrıntılar henüz az olsa da, ürünün fiyatının Ear (2) ile aynı aralıkta olması bekleniyor.