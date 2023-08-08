Norveç Veri Koruma Kurumu, Yango'nun Norveçlilere ait verileri Rusya'ya aktardığını açıkladı

Norveç Veri Koruma Kurumu, taksi çağırma uygulaması Yango'nun Norveçlilere ait kişisel verileri Rusya'ya aktardığını duyurdu.

Norveç Veri Koruma Kurumu'ndan (Datatilsynet) bugün yapılan açıklamada, Ruslara ait Hollanda merkezli Yango adlı taksi çağırma uygulamasının Norveçlilere ait kişisel verileri Rus devletine aktardığını duyurdu. Açıklamada ayrıca 1 Eylül'de yürürlüğe girecek yeni bir Rus yasasının, Rus güvenlik yetkililerine Rus taksi şirketlerinin verilerine uzaktan erişim sağlama izni vereceği vurgulandı.

Datatilsynet Uluslararası Bölüm Yöneticisi Tobias Judin konuyla ilgili "Mevcut güvenlik durumu ışığında, Rusya'nın bu verileri beklenmedik şekillerde bize karşı kullanabileceğini kolayca düşünebiliriz. Nereye ve ne zaman seyahat ettiğimiz, özel hayatımız hakkında çok şey söyleyebilir. Örneğin, bu bilgiler toplumda önemli roller üstlenen kişileri izlemek, şantaj yapmak ya da itibarsızlaştırmak için kullanılabilir" açıklamasını yaptı.