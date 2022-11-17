Nissan Qashqai e-Power'ın Türkiye fiyatı belli oldu!

Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından Nissan, kısa süre önce gerçekleştirdiği etkinlikte ülkemizde sıklıkla tercih edilen Nissan Qashqai'nin e-Power olarak lanse edilen hibrit versiyonunun Türkiye fiyatını duyurdu. Biz de ShiftDelete.Net olarak etkinliği yerinden takip ettik ve crossover ile ilgili önemli detayları sizlere aktardık. İşte Yeni Nissan Qashqai e-Power özellikleri ve Türkiye fiyatı.

Yeni Nissan Qashqai e-Power özellikleri ve Türkiye fiyatı

Nissan'ın Türkiye fiyatını açıkladığı etkinliği ShiftDelete.Net'in otomobil editörü Mert Yıldırım yerinde takip etti ve önemli detayları aktardı. Yeni Nissan Qashqai e-Power, enerji verimliliği yüksek benzinli motor jeneratörden güç alan elektrikli bir motora sahip. Ayrıca aracın tekerlekleri standart hibritlerin aksine yalnızca elektrikli motordan güç alıyor ve yeniden şarj edilmeye ihtiyaç duymuyor. Benzinli motorun yanı sıra e-POWER adlı teknoloji, akünün dolu kalmasına yardımcı olmak için rejeneratif frenlemeyi kullanıyor.

Nissan Qashqai e-Power'ın içten yanmalı motoru sıralı 3 silindirli ve 1.5 litre hacminde. Buna ek olarak tekerlere güç sağlayan elektrikli motoruysa 190 PS güç ve 330 Nm tork üretebiliyor. Şirketin iddiasına göre araç şehir içinde yüzde 34'e varan yakıt tasarrufu sunuyor. Bu noktada ortalama yakıt tüketimiyse 5,4 litre.

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Crossover; Design Pack, Skypack ve Platinum Premium donanım paketleriyle sürücülerin karşısına çıkıyor. Giriş seviyesi Design Pack paketinde akıllı kör nokta önleme, akıllı arka çapraz trafik uyarı, akıllı yorgunluk algılama ve fren destekli akıllı şerit takip asistanı gibi çeşitli güvenlik özellikleri sunuluyor. Öte yandan üst seviye Platinum Premium paketindeyse tüm bunlara ek olarak akıllı uzun far asistanı, akıllı hız sabitleme ve ProPILOT Asistanı (Akıllı Hız Sabitleme Sistemi + Akıllı Şerit Takip Asistanı) gibi özellikler mevcut.

Nissan Qashqai e-Power'ın Türkiye fiyatı şöyle: