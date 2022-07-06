Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL

Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Temmuz sonrasında araç fiyatlarına zam yapmaya başladı. Bugün ise Nissan'ın binek otomobil fiyatlarında da aşılması güç dediğimiz sınırlar geçildi. İşte Nissan fiyat listesi…

Nissan güncel fiyat listesi – Temmuz 2022

Geçtiğimiz dönemde Nissan'ın en popüler SUV modelleri arasında yer alan X-Trail dönemsel olarak stok problemleri sebebiyle piyasada bulunmuyordu. Bu sorunun yaz aylarında stok yenilemesiyle birlikte hafifleyeceği söyleniyordu.

Fakat şu anda güncel fiyat listesini kontrol ettiğimizde bu aracın kaldırıldığını görüyoruz. Eğer yaz aylarında yapacağınız seyahat için X-Trail almayı planlıyorsanız başka alternatiflere göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Zira ne zaman stokta olacağı belirsizliğini koruyor.

Buna ek olarak, araç fiyatlarında geçtiğimiz aya benzer bir şekilde ortalama yüzde 10 ila 15 arası bir zam zam olduğunu görüyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay 450 bin 900 TL'ye satılan Micra'nın giriş paketi, bu ay 500 bin TL'nin üzerine çıktı. Güncel Nissan fiyat listesi ise aşağıdaki gibi.

Qashqai fiyatları – Temmuz 2022