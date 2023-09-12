NIO, İlk Akıllı Telefonunu Tanıtacak

Akıllı telefon sektöründe heyecan verici olaylar yaşanıyor. Elektrikli otomobilleriyle dikkatleri üzerine çeken NIO, ilk akıllı telefonu için geri sayıma geçti. Daha önce AnTuTu'da ortaya çıkan ve teknik özelliklerinin bir kısmı netleşen NIO Phone modelinin şimdi de tanıtım tarihi belli oldu.

Snapdragon 8 Gen 2'li NIO Phone ne zaman tanıtılacak?

NIO Phone modeli 21 Eylül'de kullanıcıların beğenisine sunulacak. Amiral gemisi teknik özellikleriyle öne çıkan akıllı telefon dörtlü kamera kurulumu ve NIO logosu yer alan kavisli cam arka paneliyle kullanıcılara premium bir hissiyat sunuyor. Ön tarafta ise nokta şeklinde konumlandırılmış bir selfie kamerası mevcut olacak. Öte yandan amiral gemisi modellerdeki gibi yüksek ekran gövde oranına sahip.

Akıllı telefonda NIO araç sahiplerine gelişmiş uzaktan kumanda yetenekleri sağlamayı amaçlayan UWB teknolojisi yer alacak. Fiyat etiketi henüz belli olmasa da iddialara göre 700 ila 1000 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

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16 GB+512 GB ve 16 GB+1 TB depolama ve RAM opsiyonlarıyla satışa çıkacak akıllı telefona güç verecek işlemci Snapdragon 8 Gen 2 olacak. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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