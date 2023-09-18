NIO, Elektrikli Otomobillerin Ardından Akıllı Telefon Pazarına Giriş Yapıyor

Çinli şirket NIO'nun NIO Phone adlı ilk modeli yakında çıkış yapacak. Son rapora göre cihazın bataryası 100W hızlarını destekleyecek.

Akıllı telefon pazarına elektrikli otomobilleriyle dikkatleri üzerine çeken NIO giriş yapıyor. Çinli şirketin NIO Phone adlı ilk modeli çok yakında çıkış yapacak ve hatta geçtiğimiz günlerde tasarımı ve teknik özelliklerinin bir kısmı belli oldu. Son ortaya çıkan bir rapor NIO Phone modelinin şarj özelliklerini gözler önüne seriyor.

NIO Phone 3C veri tabanında ortaya çıktı

NIO Phone, N2301 model numarasıyla 3C veri tabanındaki yerini aldı. Buna göre cihazın bataryası 100W hızlarını destekleyecek. Öte yandan pil kapasitesiyle ilgili herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

NIO Phone 21 Eylül'de vitrine çıkacak. Hatta akıllı telefon geçtiğimiz günlerde çevrim içi ortamda görücüye çıkan yeni EC6 modelinin tanıtım videosunda defalarca göründü. Özellikle ilk 50 saniye içerisinde birçok kez karşımıza çıkan cihazın tasarımıyla ilgili herhangi bir bilinmeyen detay kalmadı.

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Amiral gemisi teknik özellikleriyle öne çıkan akıllı telefon, dörtlü kamera kurulumu ve NIO logosu yer alan kavisli cam arka paneliyle gelecek. Ön tarafta ise nokta şeklinde konumlandırılmış bir selfie kamerası yer alacak. Öte yandan amiral gemisi modellerdeki gibi ince çerçevelere sahip. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ise ekranın altına konumlandırılmış.

16 GB+512 GB ve 16 GB+1 TB depolama ve RAM opsiyonlarıyla satışa çıkacak akıllı telefona güç verecek işlemci Snapdragon 8 Gen 2 olacak. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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