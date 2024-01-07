Nio, 4. Nesil Batarya Değiştirme İstasyonunu Tanıttı

Çin'in öncü elektrikli araç üreticilerinden Nio, Nio Day etkinliğinde 4. nesil batarya değiştirme istasyonunu ve 640 kW DC süperşarj istasyonunu tanıttı. Bunun yanı sıra 2024 hedefleriyle birlikte önemli bir taahhütte bulundu.

Nio, yeni 4. nesil batarya değiştirme istasyonunu tanıttı

Yeni tanıtılan batarya değiştirme istasyonu, 23 batarya bölmesiyle birlikte geliyor. Ek olarak günde 480 araca hizmet sunabiliyor. Şirket, bu yeni istasyon ile hizmet süresinde yüzde 22 azalma ve araç sahiplerine daha hızlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Dört adet NVIDIA Orin X çipi ve altı ultra geniş açılı LiDAR sensör kullanan bu istasyonlar, 1.016 Tops'lik hesaplama gücü sunuyor. Bu da çeşitli boyutlardaki batarya paketlerine uyum sağlama yeteneği ile diğer markalara ait elektrikli araçlar tarafından da kullanılabileceği anlamına geliyor.

Nio, bu istasyonlara 60 metrekarelik bir fotovoltaik sistem ekleyerek her istasyon başına yılda yaklaşık 18.000 kWh elektrik tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Çin'de ilk kurulum ise Nisan 2024'te başlayacak. Şuan ise üçüncü nesil batarya değiştirme istasyonu kullanımda.

Sonuçlara bakacak olursak etkili performans gösterdiği kesin. Ayrıca üçüncü nesil istasyon 21 adet pil paketi depolama kapasitesine sahip ve önceki nesline göre hizmet kapasitesini yüzde 30 artırmış durumda.

3. nesil istasyonda araçlar yalnızca 2 dakika 30 saniye içinde pil değişimi yapabiliyor ve önceki nesilden yüzde 20 daha hızlı hizmet alıyorlar. Yeni tanıtılan 4. nesil istasyondan farklı olarak iki adet LiDAR sensörü ve iki adet NVIDIA Orin çipi ile geliyor. Toplamda ise 508 Tops hesaplama gücü sunuyor.

Xiaomi CEO'su otomobilin ilk görüntüsünü paylaştı!

4. nesil yeni süperşarj cihazı ise 640 kW'lık güce, 765 Amper akıma ve 1.000 V'luk bir voltaj çıkışına sahip. Sıvı soğutmalı şarj kablosu ise sadece 2,4 kg ağırlığında ve sektörün en hafifi olma unvanına sahip.

Bunun yanı sıra Nio'nun yeni şarj istasyonu, 800 V elektrikli araçları yalnızca 12 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj ediyor. 400 V modelleri ise 20 dakika gibi bir sürede yüzde 10'dan yine yüzde 80'e kadar şarj edebilme kapasitesine sahip.