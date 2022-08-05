Nintendo Switch Pro'yu bekleyenler için kötü haber!

Yıllardır Nintendo ile ilgili çeşitli söylentiler sürdü. Bunlardan en öne çıkanı ise Nintendo Switch'in yükseltilmiş bir versiyonu olan Switch Pro'nun yayınlanacağına dair iddialardı. Bazı hayranlar ise Switch Pro modeli için oldukça umutluydu. Ancak, tedarik sorunlarının donanım üretimini aksatması nedeniyle bu yıl, yeni bir konsolun piyasada olması mümkün gibi görünmüyor.

Nintendo Switch Pro, önümüzdeki birkaç ay içinde gelmeyecek

Nintendo Switch'in ve onu takip eden Nintendo Switch OLED'in piyasaya sürülmesinden sonra hayranlar, konsolun gelişmiş versiyonunu görmek için sabırsız. Ancak Nintendo, devam eden bir küresel çip sorunuyla boğuşuyor. Bu nedenle Switch Pro'nun önümüzdeki birkaç ay içinde piyasada olması oldukça zayıf bir ihtimal.

Nikkie'nin yayınladığı yeni bir rapora göre video oyunu devi, konsolları üretmek için gerekli ürünleri tedarik etmek için mücadele veriyor. Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Normalde, en yoğun yıl sonu satış sezonuna hazırlanmak için yaz aylarında stok yaparız."

Popüler Nintendo konsolları için beklenen karar geldi

Aynı zamanda Furukawa, şimdilik gerekli üretim bileşenlerini elde edebileceklerinden emin olmadıklarından bahsetti. Raporlara göre, Nintendo'nun mali yılın sonuna kadar herhangi bir yeni model duyurması mümkün değil gibi duruyor. Bunun yerine oyun devi, hedefine ulaşma için mevcut donanımla elinden geleni yapmaya çalışacak.

Furukawa yaptığı açıklamada üretim yapsa dahi hepsini satabileceği konusunda iyimser olmadığını da belirtti. Bu nedenle küresel yarı iletken tedarik sorunların olması endüstri alanında bozulmaları da beraberinde getiriyor.

Bununla birlikte Nintendo Switch donanım satışları da geçen yıla göre düştü. Bu sayıları yükseltmek için bir Switch Pro konsolu tam ihtiyaç duyulan ürün olabilir. Ancak, bunun için biraz daha beklemek gerekecek.

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