Ulaşım anlamında artık birçok kişi elektrikli scooter modellerini tercih ediyor. Trafikten kurtaran ve uzaktan yönetilebile…

Ulaşım anlamında artık birçok kişi elektrikli scooter modellerini tercih ediyor. Trafikten kurtaran ve uzaktan yönetilebile Segway Ninebot F40 inceleme videosu sizlerle.

Ninebot F40 inceleme

Ninebot F40 satın almak için buraya tıklayın

Ninebot Kick Scooter F40, zengin özelliklere sahip ancak uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkıyor. İhtiyacınız olan her şeyi tek bir üründe sunan scooter genişletilmiş 40 km menzil, 30,6 km/s azami hız, büyük 10 inç lastik, katlanabilir tasarım ve Kickscooter'ınızı güvende tutmak için Bluetooth güvenlik kilidine sahip.

Sezgisel LED kontrol panelinde iki tıklama ile üç sürüş modu, Eco, Standard ve Sports arasında kolayca geçiş yapın ve istediğiniz gibi sürüş yapın.

F40, scooter'ı elektrikle çalışan ve sürüşten geri dönüştürülen enerjiyle çalışan elektrikli bir araca dönüştüren rejeneratif bir fren sistemine sahiptir. Enerji, rejeneratif frenlemeden toplanacak ve takviyeye ihtiyaç duyduğunuzda dağıtılacaktır.

Sürüş durumunuzu ve verilerinizi izlemek, kick scooter'ınızı kilitlemek ve donanım yazılımını yükseltmek ve genel sürüş deneyimini geliştirmek için F40'ı Bluetooth aracılığıyla Segway-Ninebot uygulamasına bağlayabilirsiniz.

Önünüzdeki yolu aydınlatmak ve etrafınızdaki diğer kişilere görünürlüğünüzü artırmak için tasarlanmış, yükseltilmiş 2,5W yüksek parlaklıkta LED ışıkla donatılmıştır.