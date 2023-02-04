Büyük şehirlerdeki araç trafiği artık birçok kişiyi elektrikli scooter modellerine yönlendiriyor. Trafikten kurtaran ve uzaktan yönetilebilen Segway Ninebot D18e scooter inceleme videosu sizlerle.

Ninebot D18e scooter inceleme!

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Ninebot D18e scooter zengin özelliklere sahip. İhtiyacınız olan her şeyi tek bir üründe sunan scooter genişletilmiş 18 km menzil, 25 km/s azami hız, büyük 10 inç lastik, katlanabilir tasarım ve 2 adet elektronik frene sahip.

2.1W LED ön, arka ve fren lambası bulunan Ninebot D18e modelinin 5100 mAh kapasiteli bataryası 3.5 saatte tam şarj olabiliyor. Elektrikli scooter en fazla 100 kilogram ağırlık taşıyabiliyor.

D18e, scooter'ı elektrikle çalışan ve sürüşten geri dönüştürülen enerjiyle çalışan elektrikli bir araca dönüştüren rejeneratif bir fren sistemine sahip. Enerji, rejeneratif frenlemeden toplanacak ve takviyeye ihtiyaç duyduğunuzda dağıtılyor.

Sürüş durumunuzu ve verilerinizi izlemek, kick scooter'ınızı kilitlemek ve donanım yazılımını yükseltmek ve genel sürüş deneyimini geliştirmek için D18e'yi Bluetooth aracılığıyla Segway-Ninebot uygulamasına bağlayabilirsiniz.

Ninebot D18e teknik özellikleri

Minimum yaş: 14+

Maksimum ağırlık: 100 kg

Scooter ağırlığı: 14.8 kg

Maksimum hız: 25 km/s

Menzil: 18 km

Engel aşma: 10 derecelik açı

Su geçirmezlik: IPX5

Batarya kapasitesi: 5100 mAh, 184Wh

Şarj süresi: 3.5 saat

Fren: 2 adet elektrikli

Aydınlatma: 2.1W yükseltilmiş ön, arka ve fren ışığı

Lastikler: 10 inç