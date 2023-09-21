Nikon ZF: Retro ve Teknolojiyi Harmanlayan Yeni Fotoğraf Makinesi

Nikon'un Fujifilm'e yanıtı olan Yeni Nikon ZF, retro ve teknolojiyi bir araya getirerek yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Tam çerçeve sensör, otomatik odaklama ve diğer özellikleriyle dikkat çekiyor.

Nikon Fujifilm yarışında işler kızışıyor. Nikon'un Fujifilm'e şimdiye kadarki en büyük yanıtı Yeni Nikon ZF sonunda çıktı. Merakla beklenen tam çerçeve, retro, aynasız fotoğraf makinesi oldukça heyecan yaratıyor. ZF, geçmiş ve teknolojiyi harmanlayan yepyeni bir akıma yön veriyor. Geçmişin estetiği ve günümüzün teknolojisiyle birlikte yüksek görüntü kalitesi elde etmek isteyen fotoğrafçılar için kaçırılmayacak fırsat.

Yeni Nikon ZF estetik ve teknolojiyi harmanlıyor!

Japon kamera üreticisi, 24,5 megapiksel tam çerçeve sensör, nesne algılamalı 299 noktalı otomatik odaklama sunan Nikon ZF'sini duyurdu. Neler yok ki bu kamerada! Gövde içi görüntü sabitleme ve çift kart yuvası gibi oldukça yüksek özelliklere vadediyor. Şirket, tıpkı analog atalarına benzeyen bu aynasız fotoğraf makinesi devrin yüksek teknolojisiyle donattı.

Nikon ZF ile Nikon Zfc arasında farklılıktan daha çok benzerlikler var. ZF, fiziksel olarak Zfc'den daha büyüktür. Ayrıca vizör ekranı daha büyüktür ve bu sayede bakması biraz daha kolay hale geliyor. Tutma yeri olarak küçük bir yükseltilmiş tümsek mevcut.

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Nikon ZF ve Zfc birbirine çok benziyor. ZF'nin gövdesi magnezyum alaşımlı üst ve ön panelden oluşuyor. Bu özellik sayesinde ZF, plastik Zfc'den biraz daha sağlam. Ayrıca video çekerken Zf'de ayrıca sesi dinlemek mikrofon girişine ek olarak bir de kulaklık girişi mevcut. Bu ince farklar birleşerek harika bir etki yaratıyor. Bu sayede ZF, FM2 hayranları ve özellikle sokak fotoğrafçıları için epey kullanışlı bir kamera olacak.

Deklanşör düğmesinde, kablo deklanşörünü vidalamak için bir diş var. Bu sayede geçmişten bir esinti taşıyor. Üst plakadaki enstantane hızı ve ISO kadranlarını pirinçten yaptı. Nikon ekibi fotoğraf makinesinin estetiğini bozmaması için ona uygun olan malzemeyi kullandı. Ekip uzun süreli kullanımdan sonra aşınıp renklerini kaybetmemesi için elinden geleni yaptı.

Nikon ZF için ilginç bir ekleme yaptı. Güzel deklanşör hızı kadranının altında bulunan fotoğraf / video anahtarındaki Siyah Beyaz (siyah beyaz) modudur. Bunu biraz abartı bulanlar olabilir. Ancak Nikon ZF'nin rakip olduğu, Fujifilm'in bu tarzda kameraları var. Bu sayede doğrudan siyah-beyaz erişim özelliğiyle birlikte rakibinin altında kalmadı.

Nikon sadece Fujifilm'e kafa tutmuyor. Leica'nın da tahtını sallayacak. ZF, yalnızca siyah beyaz olan Leica M11 Monochrom kadar sert bir kamera değildir. Çünkü monokromatik modu, sensörün donanım tasarımının bir parçası olmaktan ziyade yalnızca bir yazılım filtresidir. Ancak Leica'nın titreşim tabanlı dünyasıyla uğraşmaktadır.