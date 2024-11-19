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Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, her fırsatta kamu kurumlarına tasarruf çağrısında bulunurken Niğde Belediyesi'nin sadece yemek videolarının yayınlandığı YouTube kanalını 9 ay yönetmesi için bir firmaya 2 milyon TL'lik ihale verdiği ortaya çıktı.

Kamu maliyesinde sıkılaştırma çerçevesinde tasarruf politikaları sürerken Niğde Belediyesi'nin YouTube kanalı için ayırdığı bütçe tartışmaları yeniden alevlendirdi.

BAKAN ŞİMŞEK "KURALLARA UYUN" DEMİŞTİ

Kızılcahamam kampında belediye başkanlarının tasarrufa uyması gerektiğini, tasarruf paketinin belediyeleri de kapsadığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin mali durumunuz iyi gözükmüyor. Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. Mevcut mali kurallara uyun" çağrısında bulunmuştu.

Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

NİĞDE BELEDİYESİ'NDEN 2 MİLYON TL'LİK İHALE

Bu sözlerin ardından belediyeler yaptıkları harcamalar konusunda frene basarken Niğde Belediyesi'nde tam tersi bir durum yaşandı. Belediye, sadece yemek videolarının yayınlandığı YouTube kanalını 9 ay yönetmesi karşısında bir firmaya 2 milyon TL'lik ihale verdi.

İşte tartışmaları alevlendiren o belge;

Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

10 PUAN FARK ATARAK SEÇİLMİŞTİ

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti adayı Emrah Özdemir'in oyların 36.22'sini aldığı Niğde'de CHP'nin dayı Hulus Özen yüzde 25.59'da kalmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıRigor Mortis:

Belediyelerin hepsinde israf var, birkaçı belki müstesna.

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Haber YorumlarıJY:

FİRMANIN SAHİBİDE BELEDİYE BAŞKANININ YAKINIDIR KESİN. HALA BU PARTİYE VE KÜÇÜK ORTAĞINA OY VERENLER YAZIK ÇOK YAZIK.

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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

belediyelerin görevi pavyonculuk mu ki milleti eğlendirmek için programlar, konserler falan yapıyorlar. devlet bu işlerle ilgili kesin ve net kanunlar çıkararak yasaklamalı. resmen birilerine para aktarma bu işler.

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Akp goturmeden yapamaz

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

Niğde Belediyesi İstanbul da tek odada kurulu sermayesi iş bedeli kadar bile olmayan şirkete iş vermiş, bence normal

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Haber Yorumlarıhakan yılmaz:

Belediyelerin geneline çeki düzen verilse, ülkede ekonomik kriz diye bir şey kalmaz.

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Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

Bizim şirket tüm sosyal medya hesaplarını çok daha etkin olarak aylık 20.000 TL ye yaptırıyor bildiğim, aynı hatta çok daha fazla işi, bir tarafları altın kaplama olmalı bu firmanın sanırım maliyet ondan yüksek, niğde de belediye, istanbul da firma mesafede bayağı var tabi

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Konyada bir cok mahallede sokaklambaları ya hic yanmiyor ya cok zayıf ışıkla. Yani gece hic bir faydası yok. Neden değişmiyor? Nere gidiyor bu paralar? Konya Ak Partinin elinde değilmi?

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