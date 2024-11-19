Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Kamu maliyesinde sıkılaştırma çerçevesinde tasarruf politikaları sürerken Niğde Belediyesi'nin YouTube kanalı için ayırdığı bütçe tartışmaları yeniden alevlendirdi.

BAKAN ŞİMŞEK "KURALLARA UYUN" DEMİŞTİ

Kızılcahamam kampında belediye başkanlarının tasarrufa uyması gerektiğini, tasarruf paketinin belediyeleri de kapsadığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin mali durumunuz iyi gözükmüyor. Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. Mevcut mali kurallara uyun" çağrısında bulunmuştu.

NİĞDE BELEDİYESİ'NDEN 2 MİLYON TL'LİK İHALE

Bu sözlerin ardından belediyeler yaptıkları harcamalar konusunda frene basarken Niğde Belediyesi'nde tam tersi bir durum yaşandı. Belediye, sadece yemek videolarının yayınlandığı YouTube kanalını 9 ay yönetmesi karşısında bir firmaya 2 milyon TL'lik ihale verdi.

İşte tartışmaları alevlendiren o belge;

10 PUAN FARK ATARAK SEÇİLMİŞTİ

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti adayı Emrah Özdemir'in oyların 36.22'sini aldığı Niğde'de CHP'nin dayı Hulus Özen yüzde 25.59'da kalmıştı.