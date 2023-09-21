Son yıllarda kripto para ve blok zincir dünyasının sürekli olarak büyümesiyle NFT teknolojisi ortaya çıktı. Türkiye ile birlikte dünya genelinde viral haline gelen bu teknoloji, dijital işlerin alım satımının gerçekleşmesini sağladı. Ancak NFT piyasasının son durumu, koleksiyonların yüzde 95'inin değersiz olduğunu gösteriyor.

Son yıllarda kripto para ve blok zincir dünyasının sürekli olarak büyümesiyle NFT teknolojisi ortaya çıktı. Türkiye ile birlikte dünya genelinde viral haline gelen bu teknoloji, dijital işlerin alım satımının gerçekleşmesini sağladı. Örneğin sadece

Milyonlarca dolarlara NFT'lerin satıldığı haberleri teknoloji dünyasının gündeminden düşmüyorken, büyük firmalar da bu alana yatırımlar yapmaya çoktan başlamıştı. Fakat son dönemlerde NFT dünyasının popülerliğini kaybetmesiyle birlikte beklentiler de oldukça düştü. İşte NFT piyasası için son durum…

NFT piyasasının son durumu: Koleksiyonların yüzde 95'i değersiz!

Kripto para platformları NFT SCAN ve CoinMarketCap tarafından paylaşılan veriler ışığında hazırlanan bir rapor, 73 bin 257 NFT koleksiyonunun 69 bin 795'inin değerinin 0 Ethereum olduğunu yani para etmediğini gözler önüne serdi.

Yapılan tahminlere göre yaklaşık 23 milyon kişi, hiçbir değeri olmayan NFT'leri elinde tutuyor. Bu kişilerin önemli bir kısmının NFT'yi satın almak için para ödeyip ödemediği ise bilinmiyor. Zaten asıl can alıcı nokta da burası.

PayPal kendi kripto para birimini tanıttı!

NFT teknolojisinin uzmanları, bu rapor ile ilgili şunları söylüyor; "NFT pazarının önemli bir kısmının, bu varlıkların gerçek ticaret geçmişinden çok uzak olan spekülatif ve umut verici fiyatlandırma stratejileriyle karakterize edildiği açıkça ortaya çıkıyor.

Ek olarak, listelenen fiyatlar ile gerçek satışlar arasındaki bu bariz kopukluk, birçok satıcının, 2021'de tanık olunan ve bir daha asla gerçekleşmeyebilecek patlamaya benzer şekilde NFT ilgisinde başka bir büyük artış beklediğini gösterebilir.".

NFT piyasası, en çok 2021 ve 2022 yıllarında canlıydı. Zira o zamanlar boğa sezonu ile beraber aylık işlem hacmi 2,8 milyar dolar seviyesine bile ulaşmıştı. Bununla beraber kripto para birimi Bitcoin'in de 70 bin dolara yaklaşmasıyla beraber beklentiler oldukça artmıştı. Bitcoin'in şu anki değeri ise 26 ila 28 bin dolar arasında seyrediyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce NFT piyasası pek çok kişinin söylediği gibi bir balon mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.