New York'ta Türk Teknoloji Çalışanları Bir Araya Geldi

New York'ta Türk teknoloji alanında çalışanlar, Türkevi'nde düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve 'Turks in Tech' topluluğunun kurucusu Aykut Karaalioğlu ev sahipliği yaptı. Etkinliğe girişimciler, yatırımcılar ve mühendisler katıldı. Özgür, Türk teknoloji çalışanlarının ülkelerine tecrübe ve sermaye aktarımı yapabileceklerini belirtti.

NEW New York'ta teknoloji alanında çalışan Türkler, Türkevi'ndeki tanışma etkinliğinde bir araya geldi.

Söz konusu program, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile "Turks in Tech" topluluğunun kurucusu Aykut Karaalioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Washington Temsilcisi Necmettin Kaymaz'ın yanı sıra, aralarında girişimciler, yatırımcılar ve mühendislerin yer aldığı teknoloji sektörü çalışanları katıldı.

Özgür, buradaki konuşmasında, Türkevi'nde birçok etkinlik düzenlediklerine işaret ederek, sektörel buluşmalar kapsamında daha önce de sağlık ve hukuk alanında çalışanlar için programlar yaptıklarını anımsattı.

Teknolojinin ülkelerin gelişmişlik düzeyindeki önemine değinen Özgür, düzenlenen etkinliğe de teknolojinin her alanından girişimciler, start-up sahipleri ve büyük Amerikan şirketlerinde mühendis olarak çalışan birçok vatandaşın katıldığını dile getirdi.

Özgür, ABD'de teknoloji sektöründe çalışan Türklerin kendi ülkelerine tecrübe ve sermaye aktarımı gibi katkılarda bulunabileceklerini belirterek, "Kafanızın bir köşesinde her zaman ülkemiz olsun. Oraya yönelik neler hayata geçirebiliriz diye düşünmeniz Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.