New York'ta Türk Teknoloji Çalışanları Bir Araya Geldi

New York'ta Türk teknoloji alanında çalışanlar, Türkevi'nde düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve 'Turks in Tech' topluluğunun kurucusu Aykut Karaalioğlu ev sahipliği yaptı. Etkinliğe girişimciler, yatırımcılar ve mühendisler katıldı. Özgür, Türk teknoloji çalışanlarının ülkelerine tecrübe ve sermaye aktarımı yapabileceklerini belirtti.