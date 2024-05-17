Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Avrasya Web3 Festivali düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de gerçekleştirilen Avrasya Web3 Festivali'nde teknoloji alanındaki otoriteler bir araya geldi. Etkinlikte blockchain ve web3 teknolojisinin tanınmış isimleri sektördeki son gelişmeleri tartıştı.

Nevşehir'de düzenlenen "Avrasya Web3 Festivali"nde teknoloji alanındaki otoriteler bir araya geldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, blockchain (verilerin dijital ortamda şifrelenerek kaydedildiği kayıt listesi) ve web3 teknolojisinin tanınmış isimleri buluştu.

Sektördeki son gelişmelerin tartışıldığı etkinlikte, Global Fintech Enstitüsü Kurucu Başkanı Prof. Dr. David Lee, Alibaba Cloud Türkiye Genel Müdürü James Wang, Beosin kurucusu Monica Yang, TÜBİTAK BİLGEM İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Akgiray, sunum yaptı.

Etkinlik koordinatörü Cenk Erkin, gazetecilere, programı her geçen gün büyüyen ve gelişen blockhain teknolojisi ile ilgili son durumun değerlendirilmesi ve geleceğinin konuşulması için düzenlediklerini belirtti.

Çeşitli ülkelerden katılan konukları, turizm merkezi Kapadokya'da ağırladıklarını kaydeden Erkin, "Bu teknolojiyi ülkemizde daha çok insanın tanımasını sağlamayı amaçlıyoruz. Toplumu daha iyi bilinçlendirmek için düzenlediğimiz bir etkinlik. Bu teknolojinin yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Teknoloji alanında web3, popüler konulardan biri. Merkezi olmadığı için veri güvenliği gündemde. Burada katılımcılar görüş alışverişinde bulundu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Teknoloji

Nevşehir Avrasya Teknoloji Güncel Haberler

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

"Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Bakmadan Geçme

Low Carb Diyeti Nedir? Nasıl Uygulanır? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak? #128004 #128226 19 Mayıs resmi tatil mi? 20 Mayıs Pazartesi günü tatil olacak mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? #129658 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuruları hangi gün alınacak? ERKAN YOLAÇ KİMDİR? Erkan Yolaç neden öldü, kaç yaşındaydı, eşi kim? TÜM DETAYLAR! Yeni Kaledonya hangi ülkeye bağlı? Yeni Kaledonya hakkında bilinmesi gerekenler ERKAN YOLAÇ ÖLDÜ MÜ? "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç neden öldü? YALI ÇAPKINI FRAGMAN! #128253 Yalı Çapkını 70. bölüm son fragman TEK PARÇA izle! Halis Ağa her şeyi öğreniyor! #127916 GTA 6 ne zaman piyasaya çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli oldu mu? FENERBAHÇE KONGRE NE ZAMAN 2024? #9917 Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç, Aziz Yıldırım aday mı? #129349 KIZILCIK ŞERBETİ SON FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti 63. bölüm TEK PARÇA fragman! Doğa ile Fatih barışacak mı? #128250 DİYABET ve KARDİYOLOJİ ilaçlarını aile hekimleri yazıyor mu? #128138 Bakanlıktan yeni haber: Milyonları ilgilendiriyor! #129658 Tuğba Ekinci'nin sahne kıyafeti tepki topladı! Tuğba Ekinci sahnede ne giydi? SON DAKİKA! İLAÇ RAPORLARI ile ilgili yeni karar ne? Vedat Işıkhan ne dedi? Tüm zamanların en çok satan müzik albümleri hangileri?
Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title