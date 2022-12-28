Netflix, yapacağı ilk canlı yayının tarihini açıkladı!

Dünyanın en popüler içerik platformu Netflix, abone sayısını artırmak için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Öyle ki platform üzerinden canlı yayın yapacağını açıklayan, gerçekleşeceği tarihi ve gösteriyi sunacak kişiyi duyurdu.

Netflix'in canlı stand-up gösterisi ne zaman?

Genellikle film ve dizilere ağırlık veren Netflix, geçtiğimiz aylarda yayın hayatı boyunca ilk defa bir canlı yayın yapacağını açıklamıştı. Bu kararıyla dikkatleri üstüne çeken platform, nihayet resmi YouTube kanalı yayının yapılacağı kesin tarihi duyurdu.

Paylaşılan bilgilere göre Netflix, Chris Rock'ın Chris Rock: Selective Outrage adındaki şovunu canlı olarak yayımlayacak. Öyle ki bu yılın Mart ayında gerçekleşen Oscar Ödüllerinde sunucu olan ünlü komedyen, yaptığı espriden dolayı Will Smith'in kendisine attığı tokatla sosyal medyada oldukça ses getirmişti.

Netflix şifresini paylaşmak artık suç sayılacak!

Chris Rock: Selective Outrage, 5 Mart 2023 tarihinde saat 06.00'da küresel olarak canlı yayımlanacak. Bununla beraber akıllarda oluşan "Altyazı olacak mı?" sorusu için Netflix'ten bir bilgi paylaşılmadı. Ancak bunun canlı şekilde sunulacağını düşünürsek, altyazı olması pek de mümkün görünmüyor.

Netflix'in komedi kategorisinden sorumlu başkan yardımcısı Robbie Praw'in, konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde;

Chris Rock bizim neslimizin en ikonik ve önemli komedi sanatçılarından biri. Tüm dünyanın canlı bir Chris Rock komedi etkinliğini deneyimleyebileceği ve Netflix tarihinin bir parçası olacağı için çok heyecanlıyız. Bu unutulmaz bir an olacak ve Chris'in bu meşaleyi taşıdığı için çok onur duyuyoruz.

Robbie Praw

Chris Rock, Şubat 2018'de ilk defa Netflix'te yayınlanan Chris Rock: Tamborine adındaki şovuyla ününe ün katmıştı. Chris Rock: Selective Outrage ile birlikte ünlü komedyenin ikinci özel stand-up gösterisi olacak.

Peki sizler Netflix'in ilk canlı şovu Chris Rock: Selective Outrage hakkında neler düşünüyorsunuz? İzleyecek misiniz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!