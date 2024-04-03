Üye Girişi
Haberler

Netflix ve Facebook Arasında Gizlilik Endişeleri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netflix ve Facebook arasında neler oluyor? Geçtiğimiz gün ABD'de ortaya çıkan mahkeme belgeleri, iki şirket arasındaki yakın ilişkiye ışık tutarak gizlilik endişelerini artırdı. Netflix'in, Facebook kullanıcılarının mesajlarını okuma hakkına sahip olduğu iddia edildi.

Facebook, Netflix'in mesajları okumasına izin mi verdi?

Facebook'un ana şirketi Meta'ya karşı açılan antitröst davasının parçası olan belgeler, Netflix ile sosyal medya devi arasındaki anlaşmayı gözler önüne serdi. Buna göre 2013 yılında Netflix, bazı Facebook kullanıcılarının mesajlarını okuma erişimi kazandı.

Netflix, mesaj erişimi sayesinde Facebook'a bazı analizler sağladı. Kullanıcıların Messenger üzerinden gönderilen içeriklerle nasıl etkileşime girdiğine ele aldı. Şirketin ayrıca tıklama oranları ve önerilerin ne sıklıkla paylaşıldığı gibi bilgileri incelediği iddia edildi.

132123132132

Bu yakın ilişki sonrasında 2022 yılında Facebook Watch platformunun kapatıldığı belirtildi. Dava, Meta'nın Netflix'i önemli bir reklam ortağı olarak gördüğünü ve video alanında rekabet etmek istemediğini iddia ediyor.

Netflix ise Facebook'taki yıllık reklam harcamalarını önemli ölçüde artırarak yaklaşık 150 milyon dolara yükseltti. Bu dönemde Netflix CEO'su Reed Hastings de Facebook'un yönetim kurulunda görev aldı.

Mahkeme dosyaları ayrıca Facebook'un Netflix gibi bazı ortaklara özel erişim ayrıcalıkları tanıdığını gösteriyor. Şirketin büyük reklam yatırımları ve yakın bağlantıları nedeniyle bu ayrıcalığa sahip olduğu ifade edildi.

Ancak Meta ise tüm şirketlerle standart uygulamalara sahip olduğunu söyledi. Sosyal medya devi, Netflix'in özel kullanıcı mesajlarına eriştiği iddialarını reddetti. Ayrıca Facebook Watch'un ise beklenen başarıya ulaşılmadığı için kapatıldığını bildirdi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Facebook Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN! Gaziosmanpaşa'da ne oldu? AK Parti ve CHP'liler neden kavga etti, ne oldu? Marilyn Monroe neden öldü? Marilyn Monroe intihar mı etti? ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR? Son oruç hangi gün tutulacak? Arefe günü oruç tutulacak mı? BAHAR 8. BÖLÜM CANLI İZLE! Bahar son bölümde neler oldu? Bahar 8. bölüm full izle Taş Kağıt Makas dizisi Eylem Tok'a gönderme mi yaptı? Taş Kağıt Makas bölüm tanıtımı neden gündem oldu? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ | SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yapılacak? İbrahim Tatlıses evlendi mi? İbrahim Tatlıses'in 1 Nisan şakası ne? AK Parti neden oy kaybetti? Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kaybı için ne dedi? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Nisan ayı memur maaşı ne zaman ödenecek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title