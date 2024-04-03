Netflix ve Facebook Arasında Gizlilik Endişeleri

Netflix ve Facebook arasında neler oluyor? Geçtiğimiz gün ABD'de ortaya çıkan mahkeme belgeleri, iki şirket arasındaki yakın ilişkiye ışık tutarak gizlilik endişelerini artırdı. Netflix'in, Facebook kullanıcılarının mesajlarını okuma hakkına sahip olduğu iddia edildi.

Facebook, Netflix'in mesajları okumasına izin mi verdi?

Facebook'un ana şirketi Meta'ya karşı açılan antitröst davasının parçası olan belgeler, Netflix ile sosyal medya devi arasındaki anlaşmayı gözler önüne serdi. Buna göre 2013 yılında Netflix, bazı Facebook kullanıcılarının mesajlarını okuma erişimi kazandı.

Netflix, mesaj erişimi sayesinde Facebook'a bazı analizler sağladı. Kullanıcıların Messenger üzerinden gönderilen içeriklerle nasıl etkileşime girdiğine ele aldı. Şirketin ayrıca tıklama oranları ve önerilerin ne sıklıkla paylaşıldığı gibi bilgileri incelediği iddia edildi.

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Bu yakın ilişki sonrasında 2022 yılında Facebook Watch platformunun kapatıldığı belirtildi. Dava, Meta'nın Netflix'i önemli bir reklam ortağı olarak gördüğünü ve video alanında rekabet etmek istemediğini iddia ediyor.

Netflix ise Facebook'taki yıllık reklam harcamalarını önemli ölçüde artırarak yaklaşık 150 milyon dolara yükseltti. Bu dönemde Netflix CEO'su Reed Hastings de Facebook'un yönetim kurulunda görev aldı.

Mahkeme dosyaları ayrıca Facebook'un Netflix gibi bazı ortaklara özel erişim ayrıcalıkları tanıdığını gösteriyor. Şirketin büyük reklam yatırımları ve yakın bağlantıları nedeniyle bu ayrıcalığa sahip olduğu ifade edildi.

Ancak Meta ise tüm şirketlerle standart uygulamalara sahip olduğunu söyledi. Sosyal medya devi, Netflix'in özel kullanıcı mesajlarına eriştiği iddialarını reddetti. Ayrıca Facebook Watch'un ise beklenen başarıya ulaşılmadığı için kapatıldığını bildirdi.