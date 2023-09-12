Netflix Türkiye Abonelik Ücretlerine Zam Yaptı

2023 yılında en popüler video akış platformlarından biri olan Netflix, Türkiye pazarında abonelik ücretlerine zam yaptı. En ucuz abonelik 99,99 TL oldu.

2023 yılı itibariyle en popüler video akış platformlarından biri konumundaki Netflix, uzunca bir süredir Türkiye pazarında. Bu süreçte hatırı sayılır bir kitle elde eden platform, aynı zamanda dünya genelinde Disney+ ve Amazon Prime gibi rakip hizmetlerle olan rekabetini de sürdürüyor. Son olarak Netflix Türkiye'nin abonelik ücretlerine zam yaptığı öğrenildi.

Netflix Türkiye abonelik ücretlerine neredeyse yüzde 50 oranında zam yaptı!

Netlfix Türkiye, 2022 yılındaki zam hareketlerini 2023 yılına da taşımış olarak gözüküyor. Bu zam kararıyla birlikteyse en ucuz Netflix aboneliği 99,99 TL oldu. Bununla birlikte Standart paket ise 97,99 TL'den 149,99 TL'ye yükseldi. Son olarak en yüksek paket olarak bilinen ve 4K kalitede içerik izleme fırsatı sunan "Özel" paketi 130,99 TL'den 199,99 TL'ye yükseldi. Böylece artık Netflix içeriklerini en kaliteli şekilde izlemek için 200 TL ödemek gerekiyor.

Temel Plan: Aylık 99,99 TL – Tek cihaz, 480p Çözünürlük

Standart Plan: Aylık 149,99 TL – İki cihaz, 1080p Çözünürlük

Özel Plan: Aylık 199,99 TL – Dört cihaz, 4K + HDR Çözünürlük

TemelStandartÖzelAylık ücret (Türk Lirası)99,99 TL149,99 TL199,99 TLAynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı124İçerik indirebileceğiniz telefon veya tablet sayısı124Sınırsız dizi, film ve oyun???Dizüstü bilgisayarınızda, televizyonunuzda telefonunuzda veya tabletinizde izleyin???ÇözünürlükSDHDUHD

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Peki Netflix zam haberi ardından bu paketlerin birbiri arasındaki farklar neler? İşte detaylar…

Netflix Temel Plan fiyatı ve özellikleri

Aylık ücret 99,99 TL

Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 1

İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 1

Sınırsız dizi ve film izleme hakkı

Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcut

HD ve ultra HD mevcut değil

Standart Plan fiyatı ve özellikleri

Aylık ücret 149,99 TL

Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 2

İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 2

Sınırsız dizi ve film izleme hakkı

Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcut

HD mevcut

Ultra HD mevcut değil

Özel Plan fiyatı ve özellikleri

Aylık ücret 199,99 TL

Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 4

İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 4

Sınırsız dizi ve film izleme hakkı

Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcut

HD ve ultra HD mevcut

Peki siz Netflix platformuna gelen zam fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Netflix üyeliğiniz var mı ya da almayı düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.