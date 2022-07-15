Netflix tüm dünyada çöktü! (Düzeldi)

Bugün akşam 8.50 sularında en popüler dijital akış platformu olan Netflix tüm dünyada çöktü. Birçok kullanıcı ana sayfaya bile giremediğini belirtiyor. Bir kısmı ise içerikleri görebildiğini fakat birkaç saniyelik oynatma sonrasında hata aldıklarını dile getiriyor.

Netflix hem mobil hem de tarayıcıda hata veriyor!

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Netflix tüm dünyada çöktü. Buna hem tarayıcı hem de iOS ve Android uygulamaları dahil. Şu anda platforma erişebilen kullanıcılar da zaten arayüzün olması gerekenden çok daha yavaş olduğunu dile getiriyor.

Tabii ana sayfaya erişim sağlansa bile içeriklere ulaşılamıyor. Platform henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat global bir sorun olduğu için beklenenden daha uzun sürdüğü tahmin ediliyor. An itibariyle Netflix, 50 dakikadır çevrim dışı durumda.

Buna benzer bir durumu bu hafta içerisinde Twitter ve Instagram'da yaşadı. Hatta Instagram'da meydana gelen sorun o kadar büyüktü ki hiç kimse tarayıcı veya uygulama üzerinden erişim sağlayamıyordu. Uygulama otomatik olarak ana sayfaya yönlendiriyor ve de düzgün çalışmadığını söylüyordu.

Twitter'ın yaşadığı sorunlara baktığımızda ise ilkinin nispeten daha kısa sürdüğünü görüyoruz. Fakat 2. çöküşünde tıpkı Netflix ve Instagram'da olduğu gibi uzun bir süre boyunca kullanıcılar erişim sağlayamadı. Üstelik yalnızca uygulamadan değil, hesaptan da atıyor ve giriş bilgilerini istiyordu.

Sorun çözüldü!

Şu an problemin ilk ortaya çıkışının üzerinden tam 1 saat geçti ve Netflix sorunu gidermeyi başardı. Fakat tüm dünyayı etkileyen bu problemin neden olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Genel kanı ise serverlarda meydana gelen bir yazılım hatasına işaret ediyor.

Netflix tüm dünyada çöktü. Siz de erişim problemleri yaşadınız mı? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Teknoloji