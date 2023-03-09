Netflix'ten 'sonunda' dedirten özellik! Altyazıları istediğiniz gibi değiştirin

Dünyanın en popüler dijital içerik platformu Netflix, televizyon kullanıcıları için altyazı ayarı getiriyor.

En popüler dijital yayın platformu olan Netflix, insanların film ve televizyon alışkanlığını da büyük ölçüde değiştirdi. Gün geçtikçe çeşitli yeniliklerle kullanıcı karşısına çıkan platform, uygulamayı akıllı televizyon üzerinden kullanan kullanıcılar için yenilik yapıyor. Değişiklik sayesinde Netflix, altyazı ayarı yapmaya olanak tanıyor.

Netflix televizyon izleyicileri, altyazı ayarını değiştirebilecek

Netflix, günümüzde dizi izleme alışkanlığını fazlasıyla etkiledi. Özellikle akıllı televizyonlar üzerinden kullanılan platformla birlikte adeta bir dizi izliyor tadı almak mümkün oldu. Bununla birlikte şirket, uygulamayı akıllı televizyon üzerinden kullanan kullanıcılar için önemli bir yenilik getiriyor.

Şirket, değişiklikle birlikte platformun televizyon uygulamasını güncelleyen kullanıcıların altyazı ayarı yapmasına izin veriyor. Bu özellik sayesinde Netflix televizyon izleyicileri, altyazıların boyutunu ve stilini değiştirme şansına sahip olacak.

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Bazı zamanlar platformda dizi izlediğiniz zaman altyazının bazı kısımları ışıklandırma nedeniyle görünmüyor. Yeni gelen özellikle birlikte ise bu sorun ortadan kalkacak. Çünkü kullanıcılar altyazıya istedikleri gibi siyah ya da açık siyah arka plan ekleyecek.

Bunun yanı sıra gölgelendirmenin durumuna göre beyaz arka plana siyah metin ya da siyah arka plana sarı metin ekleyebilecek. Tüm bunlarla birlikte toplam dört stil/renk seçeneği olacak. Ayrıca bu sorun bazı zamanlar yazıları okumak da sorun yaşayan kullanıcıların da işine yarayacak.

İzleyiciler, televizyonun boyutunun sunduğu imkanlar dahilinde en büyük puntoyu kullanacak. Netflix, televizyonlar için sunduğu bu özelliği, tüm kullanıcılara dağıtmaya başladı. Birkaç gün içinde bu özelliğin Türkiye'deki kullanıcılara da gelmesi beklentiler arasında yer alıyor.

Peki, siz Netflix altyazı ayarı özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce altyazı ayarı izleyiciler için faydalı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!