Netflix'ten açıklama: Abonelik paylaşım engelleme politikası genişliyor

Netflix, kendi pazarında ortaya çıkan rakiplerden sonra şifre paylaşımı yapan aboneler için karar aldı ve bunu engellemek için adımlar atacağını açıkladı. Netflix, yaklaşık olarak bir senedir bu konu üzerinde çalışıyor. Bugün yapılan açıklamada şifre paylaşımını engellemeye yönelik politikalarını genişleteceğini duyurdu. Peki, şirket neler söyledi? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Netflix, şifre paylaşımını engelleyerek yeni aboneler kazanacağını düşünüyor

Netflix, dün 2023 Ocak ayı için hissedarlar mektubu paylaştı. Bu mektupta, şifre paylaşımının şirkete yatırım yapmanın ve daha iyi hizmet vermenin önüne geçtiğini açıkladı. Çünkü Netflix'e göre şifre paylaşımı yüzünden abonelik sayısında artış olmuyor bu da şirketin gelirlerindeki artışın önüne geçiyor.

Netflix kullanıcılarının abonelik paylaşımının bir nedeni ise şirketin son bir yıl içerisinde Türkiye ve dünyada birkaç kere gerçekleştirdiği zamlar da büyük oranda etkili oldu. Firma, Latin Amerika bölgesinde gerçekleştirdiği testler sonucunda kullanıcılarının durum karşısında ilk önce aboneliklerini sonlandıracaklarını belirtti. Fakat şifre paylaşımını bırakmak zorunda kullanıcıların bir süre sonra kişisel hesap alacaklarını açıkladı.

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Abonelik paylaşımını bırakan ve yeni hesap açan kullanıcılar, Netflix'e yeni gelir sağlayacak. Netflix, bu test aşamasındaki yenilik kesin olarak geldikten sonra ise şifre paylaşımı yapan kullanıcılardan ek ücret isteyecek. Firma şu anda Latin Amerika'da şifre paylaşımı yapan her ek kullanıcı için 3 dolar alıyor. Yeniliğin tamamen gelmesi halinde ise Amerika için 6,99 dolardan daha az isteyeceği tahmin ediliyor. Diğer ülkeler için ise bu fiyat henüz belli değil.

Abonelik paylaşım kurallarını IP adresleri, cihaz kimlikleri ve hesap etkinleriyle uygulamayı düşünen Netflix, hissedarlar için paylaştığı mektupta şu sözlere yer verdi:

Bugünün yaygın hesap paylaşımı, Netflix'e yatırım yapma ve Netflix'i geliştirmenin yanı sıra işimizi kurma konusundaki uzun vadeli becerimizi baltalıyor. Kullanım şartlarımız Netflix'in kullanımını bir hane halkıyla sınırlasa da bunun hesaplarını daha geniş kitlelerle paylaşan üyeler için bir değişiklik olduğunun farkındayız. Bu nedenle abonelerin hesaplarını hangi cihazların kullandığını görme ve bir profili yeni bir hesaba aktarma yeteneği gibi Netflix deneyimini geliştiren yeni özellikler geliştirmek için çok çaba sarf ettik. Ücretli paylaşımı kullanıma sunduğumuz için üyeler, çeşitli ülkelerde yaşamadıkları kişilerle Netflix'i paylaşmak için daha fazla ödeme yapma seçeneğine sahip olacak.

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