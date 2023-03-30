Netflix'te en çok izlenenler belli oldu: Lider değişti!

Netflix'te 20 Mart ile 26 Mart tarihleri aralığında en çok izlenenler belli oldu. İşte Türkiye ve dünya genelindeki en popüler yapımlar...

Milyonlarca abonesi ile dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri listeliyor. Bizler de bu sayede popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 20 Mart ile 26 Mart tarihleri aralığında Netflix'te en çok izlenenler belli oldu.

You liderliği kaybetti: Netflix'te en çok izlenen dizi, The Night Agent oldu!

The Night Agent, toplamda 168 milyon 710 bin saat ile Netflix'te dünya genelinde en çok izlenen dizi oldu. İlk kez Top10 listesine adını yazdıran söz konusu yapım, acil bir çağrıya baktıktan sonra kendini bir kovalamaca içerisinde bulan FBI ajanını konu alıyor.

Küresel olarak en çok izlenen filmlere de bakalım. Birinci sırada, Toplamda 24 milyon 700 bin saat izlenme ile Luther: The Fallen Sun yer alıyor. Söz konusu yapım, dehşet saçan bir seri katili yakalamak için hapishaneden kaçan John Luther adındaki bir dedektife odaklanıyor.

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Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler