Netflix'te en çok izlenenler belli oldu: Lider değişti!

SıraFilmKaç Haftadır Top10?

(Who Is This Family?)22Sessiz Bir Yer 2

(A Quiet Place Part 2)13Luther: Batan Güneş

(Luther: The Fallen Sun)34Sihirbazın Fili

(The Magician's Elephant)25Gölgeler Kralı

(In His Shadow)26İyi Adamın 10 Günü

(10 Days of a Good Man)47Kafamdaki Sesler (Noise)28Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

(All Quiet on the Western Front)89Her Şey Her Yer Aynı Anda

(Everything Everywhere All at Once)210Çok Uzak (Faraway)3