Netflix'te en çok izlenenler belli oldu: Lider değişti!
Teknoloji Haberleri
Netflix'te 20 Mart ile 26 Mart tarihleri aralığında en çok izlenenler belli oldu. İşte Türkiye ve dünya genelindeki en popüler yapımlar...
Milyonlarca abonesi ile dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri listeliyor. Bizler de bu sayede popüler yapımları görebiliyoruz. Son olarak bugün güncellenen liste ile 20 Mart ile 26 Mart tarihleri aralığında Netflix'te en çok izlenenler belli oldu.
You liderliği kaybetti: Netflix'te en çok izlenen dizi, The Night Agent oldu!
The Night Agent, toplamda 168 milyon 710 bin saat ile Netflix'te dünya genelinde en çok izlenen dizi oldu. İlk kez Top10 listesine adını yazdıran söz konusu yapım, acil bir çağrıya baktıktan sonra kendini bir kovalamaca içerisinde bulan FBI ajanını konu alıyor.
Küresel olarak en çok izlenen filmlere de bakalım. Birinci sırada, Toplamda 24 milyon 700 bin saat izlenme ile Luther: The Fallen Sun yer alıyor. Söz konusu yapım, dehşet saçan bir seri katili yakalamak için hapishaneden kaçan John Luther adındaki bir dedektife odaklanıyor.
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Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler
Netflix Global'de en çok izlenen diziler (Saat) Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler (Who Is This Family?)22Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place Part 2)13Luther: Batan Güneş (Luther: The Fallen Sun)34Sihirbazın Fili (The Magician's Elephant)25Gölgeler Kralı (In His Shadow)26İyi Adamın 10 Günü (10 Days of a Good Man)47Kafamdaki Sesler (Noise)28Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (All Quiet on the Western Front)89Her Şey Her Yer Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once)210Çok Uzak (Faraway)3 Netflix Global'de en çok izlenen filmler (Saat) Peki sizler Netflix'te en çok izlenenler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir film veya dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraDiziKaç Haftadır Top10?1The Night Agent: 1. sezon12Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?: 1. sezon13Gölge Kemik: 2. sezon24The Glory: 1. sezon45Sınır Yok: 1. sezon26Gölge Kemik: 1. sezon27You: 4. sezon78Ada ve Maestro: 1. sezon19Wednesday: 1. sezon1710Kardeş Payı: 1. sezon13
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Türkiye Dizi Teknoloji Haberler
Netflix Global'de en çok izlenen diziler
(Saat)1The Night Agent: 1. sezon1168,710,0002Shadow and Bone: 2. sezon255,030,0003You: Season 4. sezon630,230,0004Love Is Blind: 4. sezon125,520,0005Waco: American Apocalypse: Limited Series121,510,0006Shadow and Bone: 1. sezon221,300,0007Outer Banks: 3. sezon516,880,0008Sex/Life: 2. sezon413,910,0009Wednesday: 1. sezon1713,400,00010MH370: The Plane That Disappeared: Limited Series39,960,000
Netflix Türkiye'de en çok izlenen filmler
(Who Is This Family?)22Sessiz Bir Yer 2
(A Quiet Place Part 2)13Luther: Batan Güneş
(Luther: The Fallen Sun)34Sihirbazın Fili
(The Magician's Elephant)25Gölgeler Kralı
(In His Shadow)26İyi Adamın 10 Günü
(10 Days of a Good Man)47Kafamdaki Sesler (Noise)28Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
(All Quiet on the Western Front)89Her Şey Her Yer Aynı Anda
(Everything Everywhere All at Once)210Çok Uzak (Faraway)3
Netflix Global'de en çok izlenen filmler
(Saat)1Luther: The Fallen Sun324 milyon 700 bin2The Magician's Elephant216 milyon 730 bin3I See You110 milyon 830 bin4Dragged Across Concrete29 milyon 310 bin5Money Shot: The Pornhub Story25 milyon6Murder Mystery14 milyon 490 bin7Perfume: The Story of a Murderer14 milyon 450 bin8Riddick13 milyon 980 bin9Minions: The Rise of Gru53 milyon 810 bin10We Have a Ghost53 milyon 540 bin
Peki sizler Netflix'te en çok izlenenler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir film veya dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.