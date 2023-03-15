Netflix'te en çok izlenenler belli oldu: Bu film liderliği sürdürüyor!

Netflix'te 27 Şubat ve 5 Mart tarihleri aralığında en çok izlenen filmler belli oldu. Listenin başındaki yapım, oldukça dikkat çekti.

Dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri listeliyor. Bizler de bu sayede platformun en popüler yapımlarını görebilme fırsatı elde ediyoruz. Bugün ise Netflix'te 27 Şubat ve 5 Mart tarihleri aralığında en çok izlenen filmler belli oldu.

We Have a Ghost, Netflix'te en çok izlenen film oldu!

We Have a Ghost, toplamda 42 milyon 620 bin saat izlenme ile Netflix'in en popüler filmi oldu ve liderliğini sürdürdü. Söz konusu yapım Kevin ve ailesinin, yeni taşındıkları eve Ernest adındaki bir hayaletin musallat olmasını ve sonrasında yaşananları konu alıyor.

Listenin ikinci sırasında ise The Strays yer aldı. Toplamda 14 milyon 570 bin saat izlenen bu yapım, huzurlu bir hayat süren Neve karakterini konu alıyor. Tuhaf görünümlü insanları gördükçe akıl sağlığını kaybeden Neve, bu durum için ailesinden ve arkadaşlarından yardım ister. Ancak onu kimse dikkate almaz.

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