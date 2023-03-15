Netflix'te en çok izlenenler belli oldu: Bu film liderliği sürdürüyor!
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Netflix'te 27 Şubat ve 5 Mart tarihleri aralığında en çok izlenen filmler belli oldu. Listenin başındaki yapım, oldukça dikkat çekti.
Dünyanın en popüler dijital akış platformu Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri listeliyor. Bizler de bu sayede platformun en popüler yapımlarını görebilme fırsatı elde ediyoruz. Bugün ise Netflix'te 27 Şubat ve 5 Mart tarihleri aralığında en çok izlenen filmler belli oldu.
We Have a Ghost, Netflix'te en çok izlenen film oldu!
We Have a Ghost, toplamda 42 milyon 620 bin saat izlenme ile Netflix'in en popüler filmi oldu ve liderliğini sürdürdü. Söz konusu yapım Kevin ve ailesinin, yeni taşındıkları eve Ernest adındaki bir hayaletin musallat olmasını ve sonrasında yaşananları konu alıyor.
Listenin ikinci sırasında ise The Strays yer aldı. Toplamda 14 milyon 570 bin saat izlenen bu yapım, huzurlu bir hayat süren Neve karakterini konu alıyor. Tuhaf görünümlü insanları gördükçe akıl sağlığını kaybeden Neve, bu durum için ailesinden ve arkadaşlarından yardım ister. Ancak onu kimse dikkate almaz.
Netflix'te en çok izlenen diziler belli oldu: Yeni rekor mu geliyor?
Dünya genelinde Netflix'te en çok izlenen filmler
Süresi (Saat) (We Have a Ghost)242,620,0002Başıboş (The Strays)214,570,0003The Condemned110,230,0004R.I.P.D.18,330,0005Bad Boys for Life28,330,0006Your Place or Mine47,500,0007This Is Where I Leave You16,580,0008The Hunger Games16,230,0009The Hangover: Part III15,800,00010Paw Patrol: The Movie15,620,000 Türkiye'de Netflix'te en çok izlenen filmler (10 Days of a Good Man)12Meşhur Hayalet Ernest (We Have a Ghost)23Kralın Kılıcı: Final Fantasy (XVKingsglaive: Final Fantasy XV)14Başıboş (The Strays)25Bu Gece Benimlesin (Tonight You're Sleeping with Me)16İlk Öpücükte Aşk (Love at First Kiss)17In My Dreams18Mission: Impossible – Fallout49Ölümcül Günah (Fatale)310Gece ve Gündüz (Knight and Day)5 Peki sizler Netflix'te en çok izlenen filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir yapım var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
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Süresi (Saat)1Meşhur Hayalet Ernest
(We Have a Ghost)242,620,0002Başıboş (The Strays)214,570,0003The Condemned110,230,0004R.I.P.D.18,330,0005Bad Boys for Life28,330,0006Your Place or Mine47,500,0007This Is Where I Leave You16,580,0008The Hunger Games16,230,0009The Hangover: Part III15,800,00010Paw Patrol: The Movie15,620,000
Türkiye'de Netflix'te en çok izlenen filmler
(10 Days of a Good Man)12Meşhur Hayalet Ernest
(We Have a Ghost)23Kralın Kılıcı: Final Fantasy
(XVKingsglaive: Final Fantasy XV)14Başıboş (The Strays)25Bu Gece Benimlesin
(Tonight You're Sleeping with Me)16İlk Öpücükte Aşk
(Love at First Kiss)17In My Dreams18Mission: Impossible – Fallout49Ölümcül Günah (Fatale)310Gece ve Gündüz (Knight and Day)5
Peki sizler Netflix'te en çok izlenen filmler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir yapım var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.