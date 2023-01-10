Netflix'te en çok izlenen filmler belli oldu!

Dünyanın en popüler dijital akış platformu unvanına sahip olan Netflix, 2 yıldır düzenli olarak en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşıyor. Ayrıca yerli ve yabancı yapımlar bir yana, içeriğin diline göre sıralanan listeler de mevcut. Şimdi ise platform, en çok izlenen filmleri paylaştı.

Netflix'te en çok izlenen filmler!

Netflix tarafından paylaşılan en çok izlenen filmler listesinin birinci sırasında Glass Onion: A Knives Out Mystery yer aldı. Dünyaca ünlü dedektif Benoit Blanc'ın da aralarında olduğu gizemli bir buluşmayı konu alan yapım, toplamda 127 milyon 250 bin saat izlendi.

En çok izlenen ikinci film ise Roald Dahl's Matilda The Musical oldu. Sınıf arkadaşlarının desteği ile hayatını değiştirmeye çalışan Matilda karakterini konu alan yapım, toplamda 41 milyon 60 bin saat izlendi. 26 Aralık ve 1 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen filmler şu şekilde;

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Dünya genelinde en çok izlenen filmler